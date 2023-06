Medicul a vorbit, în exclusivitate la DC News și DC Medical, despre ce putem face pentru a preveni apariția litiazei renale, despre lichidele pe care ar trebui să le consumăm și care sunt cele mai bune ceaiuri.

„Dacă ne gândim la prevenție, unii spun să bem doi litri de lichide, alții spun să mâncăm mai puține proteine astfel încât să evităm litiaza renală.”, a spus Val Vâlcu.

„Există multe tipuri de calculi urinari formați din diferite tipuri de săruri, de constituenți. Unele tipuri de calculi urinari se formează din cauza unui aport mare de proteine și pentru acest tip de calculi este indicat de a reduce cantitatea de proteine ingerată. Cel mai important lucru pentru a preveni litiaza renală este de a avea un aport hidric suficient. La un moment dat s-a analizat și s-a ajuns la cifra de 30 de mililitri pe kilogram corp, asta în cazul unul adult de greutate medie.”, a spus Dr. Mihai Dumitrache.

„Dacă ai 100 kg ar trebui 3 litri de lichide.”, a completat Val Vâlcu.

„Undeva la 3 litri de lichide, asta înseamnă apă, sucuri, supe, ciorbe, toate lichidele ingerate, bineînțeles, mai ales în perioadele calde, în perioadele de efort fizic intens.”, a spus Dr. Mihai Dumitrache.

„Sunt persoane care spun că fac o cură cu pepene.”, a spus Val Vâlcu.

„Pepenele roșu are efect diuretic, ne face să urinăm mai mult, scoate apa din organism, la fel cum face și cafeaua. Și cafeaua are un conținut mare de oxalați și poate să favorizeze formarea unui anumit tip de calculi. Totuși, are efect benefic prin efectul acesta diuretic, de a ne face să urinăm mai mult și Clearance-ul acesta urinar, cantitatea crescută de urină, nu lasă constituenții calculilor să se acumuleze.”, a spus Dr. Mihai Dumitrache.

„Dacă ne gândim la această forțare a diurezei sunt tot felul de soluții naturiste: ceaiuri de cozi de cireșe, fructele acrișoare, afinele.”, a spus Val Vâlcu.

„Și sunt foarte bune. Și eu le prescriu, sunt foarte multe ceaiuri care se găsesc la farmacie, chiar sub denumirea de „ceaiuri de rinichi”, ceaiurile de mătase de porumb, de cozi de cireșe, sunt ceaiuri cu efect diuretic și cu efect bun asupra rinichiului, de spălare a rinichiului. Alte suplimente alimentare, piața este suprasaturată de suplimente alimentare care ajută.”, a spus Dr. Mihai Dumitrache.

„De unde știm că suntem predispuși la litiază? Nu toți avem litiază chiar dacă bem mai puțin de 3 litri, chiar dacă mâncăm mai multă friptură.”, a spus Val Vâlcu.

„În principal este vorba de o predispoziție genetică. Există și zone, și în țara noastră, există zone în care sunt mai mulți oameni care fac litiază renală, cel mai probabil condițiile de mediu, consumul de alimente și de apă din zona respectivă, probabil că și PH-ul. Sunt mai puțin analizate. Mai degrabă ce se întâmplă în organismul nostru, cum preluăm noi constituenții care pot duce la formarea litiazei și cum îi folosește organismul nostru, cum îi excretă rinichiul.

Cu cât excretă mai mult dintr-un anumit tip de constituenți de calcul, cu atât șansele sunt mai mari să ii formăm. Dacă stagnează urina foarte mult in rinichi, și asta predispune la formarea de calculi. Sunt anumite afecțiuni pe care le avem din naștere care determină stagnarea urinei la nivelul rinichiului și atunci șansele de a face litiaza renală sunt mai mari.”, a spus Dr. Mihai Dumitrache la DC News și DC Medical.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News