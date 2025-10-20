€ 5.0890
Data publicării: 14:03 20 Oct 2025

Două minore din Petroșani, date dispărute. S-a emis mesaj RO-Alert - FOTO
Autor: Iulia Horovei

masina-de-politie-3_84850200 Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

Două fete, de 12 și 13 ani, din Petroșani, sunt căutate de polițiști după ce au plecat de acasă spre școală și nu au mai ajuns la cursuri.

Două minore din Petroșani sunt căutate de polițiști, ca urmare a plecării voluntare de la domiciliu. Autoritățile au emis și mesaje RO-Alert prin care solicită cetățenilor să apeleze la 112 dacă le văd.

În data de 20 octombrie 2025, în jurul orei 12:10, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizată de o femeie cu privire la faptul că, în data de 20 octombrie, fiica sa, SUCI MARIA IRINA în vârstă de 12 ani, împreuna cu colega ei de clasă, LITEANU MARIA IONELA, în vârsta de 13 ani, au plecat de la domiciliu, spre școală. 

Cele două nu au mai ajuns la cursuri, iar femeia nu știe unde s-ar putea afla fetele.

Semnalmentele minorelor

La momentul plecării, Suci Maria Irina purta o pereche de jeans de culoare albastru-deschis, o bluză de culoare neagră, peste care purta o geacă de culoare neagră și avea supra sa avea un ghiozdan roșu cu negru. Suci Maria Irina are o înălțime de aproximativ 1,54 m, aproximativ de 55 kg, păr șaten, lung până la umeri și prezintă o aluniță vizibilă pe față. 

La momentul plecării de la domiciliu, Liteanu Maria Ionela era îmbrăcată pantaloni de jeans de culoare albastru-deschis, un hanorac de culoare roz, purta încălțăminte sport de culoare neagră și un ghiozdan. Liteanu Maria-Ionela are următoarele semnalmente: înălțime 1,52 m, constitutie atletică, ten de culoare alb, greutate aproximativ 50 kg, păr șaten-roșcat lung, ochi căprui, față ovală și nu prezintă semne particulare vizibile.

Polițiștii desfășoară activități de căutare a minorelor și solicită sprijinul persoanelor care pot oferi informații cu privire la locul unde s-ar putea afla acestea.

Cei care dețin date utile sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

 

minore disparute
politie
