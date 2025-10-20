Două minore din Petroșani, date dispărute. S-a emis mesaj RO-Alert - FOTO

Cele două nu au mai ajuns la cursuri, iar femeia nu știe unde s-ar putea afla fetele.

Semnalmentele minorelor

La momentul plecării, Suci Maria Irina purta o pereche de jeans de culoare albastru-deschis, o bluză de culoare neagră, peste care purta o geacă de culoare neagră și avea supra sa avea un ghiozdan roșu cu negru. Suci Maria Irina are o înălțime de aproximativ 1,54 m, aproximativ de 55 kg, păr șaten, lung până la umeri și prezintă o aluniță vizibilă pe față.

La momentul plecării de la domiciliu, Liteanu Maria Ionela era îmbrăcată pantaloni de jeans de culoare albastru-deschis, un hanorac de culoare roz, purta încălțăminte sport de culoare neagră și un ghiozdan. Liteanu Maria-Ionela are următoarele semnalmente: înălțime 1,52 m, constitutie atletică, ten de culoare alb, greutate aproximativ 50 kg, păr șaten-roșcat lung, ochi căprui, față ovală și nu prezintă semne particulare vizibile.

Polițiștii desfășoară activități de căutare a minorelor și solicită sprijinul persoanelor care pot oferi informații cu privire la locul unde s-ar putea afla acestea.

Cei care dețin date utile sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.