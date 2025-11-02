€ 5.0851
Data publicării: 10:17 02 Noi 2025

Două avioane de linie s-au ciocnit pe pistă. Lipsa controlorilor de trafic cauzată de blocajul guvernamental din SUA, cauze principale
Autor: Darius Muresan

Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Două avioane de linie s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York, care a fost afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, potrivit Agerpres și EFE.

În timp ce rula spre poarta de sosiri, un avion al companiei americane United Airlines (cursa 580), care aterizase din Chicago, a lovit coada unui alt avion al United Airlines (cursa 434), care staţiona pe pistă în aşteptarea decolării spre Houston, statul Texas.

Incidentul a dus la debarcarea tuturor pasagerilor şi, în cele din urmă, la anularea zborului spre Texas, şi a avut loc spre sfârşitul unei zile haotice pe aeroporturile din New York, din cauza vântului şi a lipsei deja menţionate de controlori de trafic aerian.

Atât LaGuardia, concentrat pe traficul intern, cât şi John F. Kennedy, unul dintre cele două aeroporturi internaţionale din New York, au fost nevoite să suspende temporar decolările de aeronave vineri din cauza lipsei de controlori de trafic aerian.

Există o îngrijorare tot mai mare în SUA că aceşti controlori de trafic aerian, care se numără printre cei 730.000 de angajaţi federali care îndeplinesc atribuţii esenţiale, dar care nu îşi vor primi salariile până când nu se rezolvă problema blocajului guvernului (aşa-numitul shutdown), ar putea începe să lipsească de la posturile lor într-un număr mai mare din cauza volumului excesiv de muncă cu care se confruntă.

În timpul perioadei de închidere a guvernului din 2018-2019, cea mai lungă din istoria SUA, tocmai absenţele controlorilor - care au dus la paralizia unei părţi din traficul aerian al ţării - i-au forţat pe republicani şi democraţi să ajungă la un acord în Congres pentru a pune capăt shutdownului. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

