Donald Trump spune că Statele Unite vor să producă tancuri și nave, nu tricouri și adidași

Președintele american Donald Trump a declarat că politica sa tarifară are ca scop promovarea producției interne de tancuri și produse tehnologice, nu de adidași și tricouri.

Vorbind cu jurnaliștii înainte de a se îmbarca în Air Force One, în New Jersey, Trump a spus că este de acord cu afirmațiile secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, din 29 aprilie, conform cărora SUA nu are neapărat nevoie de o „industrie textilă în plină expansiune” – afirmații care au atras critici din partea Consiliului Național al Organizațiilor Textile.

„Nu ne propunem să producem adidași și tricouri. Vrem să producem echipamente militare. Vrem să facem lucruri mari. Vrem să ne ocupăm de inteligența artificială,” a declarat Trump.

„Sincer, nu sunt interesat să fabricăm tricouri. Nici șosete. Putem face asta foarte bine și în alte locuri. Ceea ce ne dorim este să producem cipuri, computere și multe alte lucruri, precum tancuri și nave,” a adăugat el.

Asociația Americană pentru Îmbrăcăminte și Încălțăminte a reacționat la declarațiile lui Trump, susținând că tarifele nu sunt benefice pentru industrie.

„Având în vedere că 97% dintre hainele și încălțămintea pe care le purtăm sunt importate, și că acest sector este deja cel mai puternic tarifat din SUA, trebuie să ne concentrăm pe soluții de bun-simț care chiar pot face o diferență,” a transmis președintele AAPA, Steve Lamar, într-un comunicat. „Mai multe tarife înseamnă doar costuri mai mari pentru producătorii americani și prețuri mai ridicate care vor afecta consumatorii cu venituri mici.”

Trump, care a zdruncinat piețele internaționale prin impunerea unor tarife extinse, și-a reluat vineri retorica dură în materie de comerț, cerând aplicarea unui tarif de 50% pe produsele din Uniunea Europeană începând cu 1 iunie și avertizând compania Apple că ar putea impune o taxă de 25% pe toate iPhone-urile importate și vândute în SUA.

Totuși, duminică, Trump a făcut un pas înapoi privind amenințarea la adresa UE, extinzând termenul-limită pentru impunerea acelor tarife până pe 9 iulie, pentru a permite desfășurarea unor negocieri între Washington și blocul comunitar.

Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2016 și 2024, parțial datorită atragerii voturilor clasei muncitoare afectate de pierderea locurilor de muncă din industria manufacturieră americană, de-a lungul anilor.

El a încercat să-și respecte promisiunile privind relansarea producției, prin impunerea de tarife la import și prin încurajarea investițiilor companiilor și statelor străine în SUA – chiar dacă economia americană rămâne dependentă de lanțurile de aprovizionare internaționale, în special din țări unde produsele, inclusiv textilele, sunt fabricate la costuri mai reduse.

