DCNews Stiri Donald Trump anunţă că SUA "curăţă" strâmtoarea Ormuz
Data publicării: 17:29 11 Apr 2026

Donald Trump anunţă că SUA "curăţă" strâmtoarea Ormuz
Autor: Florin Răvdan

presedintele donald trump sua Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Donald Trump a scris pe reţeaua sa de socializare, Truth Social, că SUA a început operaţiunea de curăţare a strâmtorii Ormuz.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Statele Unite au început "procesul de curăţare a Strâmtorii Ormuz" şi a atacat verbal din nou ţările care i-au respins solicitarea de a efectua singure o operaţiune militară împotriva Iranului pentru deblocarea acestui coridor esenţial pentru exportul petrolului şi gazului din Golful Persic, relatează agenţiile AFP şi EFE.

"Începem acum procesul de curăţare a Strâmtorii Ormuz, ca o favoare pentru ţările din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franţa, Germania şi multe altele", a scris Trump pe platforma sa Truth Social. "În mod incredibil, ele nu au curajul sau voinţa de a face acest lucru singure", a susţinut el.

Nu este clar la ce se referă Trump când menţionează "curăţarea" strâmtorii, dacă este vorba despre simpla curăţare de eventuale mine plasate acolo de Iran sau despre securizarea zonei în faţa unor atacuri iraniene asupra navelor comerciale. Potrivit publicaţiei Axios, care citează un oficial american, mai multe nave ale Marinei SUA au traversat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, conform Agerpres.

Singura carte din mâna Iranului

În acelaşi mesaj, postat în timp ce în capitala pakistaneză Islamabad au loc negocieri americano-iraniene, Trump a afirmat despre Iran că "singura lor carte în mână este ameninţarea ca o navă să poată "lovi" una dintre minele lor navale" în Strâmtoarea Ormuz. Dar el a asigurat că forţele navale iraniene nu mai pot plasa mine întrucât "toate cele 28 de nave ale lor plasatoare de mine zac pe fundul mării" în urma campaniei de bombardamente americano-israeliene lansată pe 28 februarie.

Ca represalii după războiul pornit împotriva sa de SUA şi Israel, Iranul a blocat de facto acest coridor navigabil esenţial exportului petrolului şi gazului din Golf, ameninţând că va ataca acolo orice navă ce are legături cu SUA, Israel şi cu aliaţii acestora.

Iranul a acceptat să deblocheze Strâmtoarea Ormuz prin armistiţiul convenit în noaptea de marţi spre miercuri cu SUA pentru o perioadă de două săptămâni, dar în practică strâmtoarea este în continuare blocată şi puţinele nave care o tranzitează o fac numai cu aprobare din partea Teheranului, care consideră o încălcare a armistiţiului continuarea bombardamentelor israeliene în Liban.

donald trump
strâmtoarea Ormuz
