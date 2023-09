Doliu în diplomația SUA. Bill Richarson, fost ambasador la ONU, a murit la 75 de ani

Fostul diplomat american specializat în eliberarea deţinuţilor şi fost ambasador la ONU, Bill Richardson, a murit sâmbătă la vârsta de 75 de ani, a anunţat vicepreşedintele fundaţiei sale, Mickey Bergman, într-un comunicat, citat de AFP, scrie Agerpres.

Bill Richardson, care a fost de asemenea guvernator al statului New Mexico şi secretar al energiei în timpul preşedinţiei lui Bill Clinton, ”a murit în somn în timpul nopţii”, a spus Bergman.



”Lumea a pierdut un apărător al celor care erau închişi pe nedrept în străinătate”, a adăugat el.



Specializat în negocieri pentru eliberarea americanilor reţinuţi de ţări considerate ”ostile” de Statele Unite, fostul ambasador a contribuit la eliberarea baschetbalistei Brittney Griner în 2022, în timp ce aceasta se afla în detenţie în Rusia.



El a jucat, de asemenea, un rol major în negocierile cu Saddam Hussein pentru eliberarea în 1995 a doi americani care au trecut graniţa.



Născut în California în 1947, Bill Richardson a crescut în Mexic înainte de a se muta în Statele Unite ca adolescent, în suburbiile Bostonului (nord-est).

???????? Last week, Bill Richardson was nominated for a Nobel Peace Prize for his tireless work to free hostages and political prisoners in other countries.



???????? This morning, this very good man died.



???????? Rest in peace, dear sir. Thank you for your service to our country. pic.twitter.com/4Wg3v8tfjx