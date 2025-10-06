Un preot a uitat să înregistreze o căsătorie. Cuplul a aflat abia când a mers la divorț

Un cuplu italian care se căsătorise religios în anul 2009 a descoperit, abia după mai bine de un an de relație, că nunta lor nu a fost înregistrată oficial de autorități, potrivit today.it.

Preotul a uitat să transmită certificatul de căsătorie

Evenimentul fusese sărbătorit cu prieteni și familie, cu verighete pe degete și aplauze din partea invitaților, însă preotul care a oficiat ceremonia a uitat să mai transmită certificatul de căsătorie la primărie. Drept urmare, pentru statul italian, căsătoria nu a existat niciodată legal.

Cei doi soți din Messina, Loredana și Giuseppe, au realizat că mariajul lor nu avea valoare juridică după ce relația lor s-a deteriorat, luând decizia să se despartă. Cazul a avut consecințe directe asupra statutului lor legal, întrucât nunta fusese validă doar din perspectiva Bisericii, dar nu și din cea a statului italian.

Evenimentul a avut loc în cadrul pitoresc al sanctuarului Madonna di Montalto. În timpul ceremoniei, preotul don Lorenzo Campagna a uitat să transmită certificatul de căsătorie la primărie, ceea ce a dus la o situație juridică care a durat ani întregi.

Bărbatul a refuzat să legalizeze, în cele din urmă, căsătoria Când Loredana și Giuseppe au decis să se despartă, ea a propus să înregistreze tardiv căsătoria, pentru a o face oficială, a putea încheia formal separarea și a-și recupera banii cheltuiți pentru nuntă. Giuseppe a refuzat, însă, să semneze, considerând că nu are sens să dea valoare legală unei relații care se terminase deja. Ulterior, Loredana a decis să meargă în instanță și i-a dat în judecată pe fostul ei partener, pe preot și chiar pe conducerea ecleziastică a arhiepiscopiei, cerând despăgubiri pentru pagubele materiale și morale cauzate de neînregistrarea căsătoriei.

Proces în instanță timp de 15 ani Procesul a parcurs toate cele trei instanțe. Tribunalul din Messina i-a respins cererea, motivând că Giuseppe nu putea fi obligat să semneze transcrierea, aceasta fiind mai degrabă o chestiune morală decât legală. Judecătorii au exclus și răspunderea directă a preotului, considerând că nu fusese demonstrat un prejudiciu concret, iar Curtea de Apel a confirmat această hotărâre. În final, în septembrie 2025, Curtea de Casație a declarat inadmisibil recursul Loredanei, punând astfel capăt unui litigiu care a durat mai bine de 15 ani, timp în care cei doi au descoperit că, legal, nu fuseseră niciodată căsătoriți.