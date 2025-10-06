€ 5.0886
|
$ 4.3619
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:23 06 Oct 2025 | Data publicării: 12:24 06 Oct 2025

Un preot a uitat să înregistreze o căsătorie. Cuplul a aflat abia când a mers la divorț
Autor: Iulia Horovei

casatorie mariaj verigheta Sursa foto: Freepik
 

Doi soți au descoperit abia la divorț că nu le-a fost niciodată oficializată căsătoria.

Un cuplu italian care se căsătorise religios în anul 2009 a descoperit, abia după mai bine de un an de relație, că nunta lor nu a fost înregistrată oficial de autorități, potrivit today.it.

Preotul a uitat să transmită certificatul de căsătorie

Evenimentul fusese sărbătorit cu prieteni și familie, cu verighete pe degete și aplauze din partea invitaților, însă preotul care a oficiat ceremonia a uitat să mai transmită certificatul de căsătorie la primărie. Drept urmare, pentru statul italian, căsătoria nu a existat niciodată legal.

Cei doi soți din Messina, Loredana și Giuseppe, au realizat că mariajul lor nu avea valoare juridică după ce relația lor s-a deteriorat, luând decizia să se despartă. Cazul a avut consecințe directe asupra statutului lor legal, întrucât nunta fusese validă doar din perspectiva Bisericii, dar nu și din cea a statului italian.

Evenimentul a avut loc în cadrul pitoresc al sanctuarului Madonna di Montalto. În timpul ceremoniei, preotul don Lorenzo Campagna a uitat să transmită certificatul de căsătorie la primărie, ceea ce a dus la o situație juridică care a durat ani întregi.

Bărbatul a refuzat să legalizeze, în cele din urmă, căsătoria

Când Loredana și Giuseppe au decis să se despartă, ea a propus să înregistreze tardiv căsătoria, pentru a o face oficială, a putea încheia formal separarea și a-și recupera banii cheltuiți pentru nuntă. Giuseppe a refuzat, însă, să semneze, considerând că nu are sens să dea valoare legală unei relații care se terminase deja.

Ulterior, Loredana a decis să meargă în instanță și i-a dat în judecată pe fostul ei partener, pe preot și chiar pe conducerea ecleziastică a arhiepiscopiei, cerând despăgubiri pentru pagubele materiale și morale cauzate de neînregistrarea căsătoriei.

Proces în instanță timp de 15 ani

Procesul a parcurs toate cele trei instanțe. Tribunalul din Messina i-a respins cererea, motivând că Giuseppe nu putea fi obligat să semneze transcrierea, aceasta fiind mai degrabă o chestiune morală decât legală. Judecătorii au exclus și răspunderea directă a preotului, considerând că nu fusese demonstrat un prejudiciu concret, iar Curtea de Apel a confirmat această hotărâre.

În final, în septembrie 2025, Curtea de Casație a declarat inadmisibil recursul Loredanei, punând astfel capăt unui litigiu care a durat mai bine de 15 ani, timp în care cei doi au descoperit că, legal, nu fuseseră niciodată căsătoriți.

Preotul Don Lorenzo Campagna, acum în vârstă de 86 de ani, a explicat că dosarul căsătoriei a fost uitat printre alte documente, iar soțul a refuzat să semneze transcrierea tardivă. Avocatul Loredanei, Alberto Ciccone, s-a declarat dezamăgit de decizia Curții de Casație. Loredana nu s-a mai recăsătorit, iar despre Giuseppe nu se cunosc detalii. 

Căsătoria oficiată de Don Lorenzo rămâne, însă, validă din perspectiva religioasă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

casatorie
italia
preot
divort
proces
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Guvernul a găsit o soluție miraculoasă pentru reducerea deficitului bugetar
Publicat acum 5 minute
Diana Șoșoacă, urmărită penal. Parchetul General cere în continuare ridicarea imunității
Publicat acum 13 minute
Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva 2025: Restricţii de circulaţie în Iași
Publicat acum 15 minute
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat acum 17 minute
Ride-sharing la negru: 128 de firme, acuzate că au fraudat statul cu 175 milioane lei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat acum 20 ore si 12 minute
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
Publicat pe 04 Oct 2025
Alimentul care ne scurtează viața. Îl mâncăm zilnic, dar "provoacă boli grave, cancer și moarte prematură"
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close