Un preot a uitat să înregistreze o căsătorie. Cuplul a aflat abia când a mers la divorț

Bărbatul a refuzat să legalizeze, în cele din urmă, căsătoria
Când Loredana și Giuseppe au decis să se despartă, ea a propus să înregistreze tardiv căsătoria, pentru a o face oficială, a putea încheia formal separarea și a-și recupera banii cheltuiți pentru nuntă. Giuseppe a refuzat, însă, să semneze, considerând că nu are sens să dea valoare legală unei relații care se terminase deja.
Ulterior, Loredana a decis să meargă în instanță și i-a dat în judecată pe fostul ei partener, pe preot și chiar pe conducerea ecleziastică a arhiepiscopiei, cerând despăgubiri pentru pagubele materiale și morale cauzate de neînregistrarea căsătoriei.