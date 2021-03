Doi delfini, filmaţi în timp ce înotau în Canal Grande din Veneţia - video

Cele două mamifere marine, despre care specialiştii afirmă că erau un adult şi un exemplar adolescent din subspecia delfinilor dungaţi, au fost filmaţi în timp ce înotau în acel canal luni dimineaţă, potrivit CERT (Cetacean strandings Emergency Response Team), o organizaţie specializată în intervenţii de urgenţă pentru salvarea cetaceelor aflate în dificultate în Marea Mediterană, informează site-ul revistei People.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, organizaţia precizează că autorităţile locale au avut nevoie de mai mult de două ore pentru a îi ghida pe cei doi delfini înspre larg, întrucât mamiferele marine deveniseră 'dezorientate' după ce au înotat printre ambarcaţiunile care navigau pe Canal Grande.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3qRFw3s2INo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

'Era important să le îndepărtăm de malurile canalului pe aceste animale, aflate în mod evident în dificultate din cauza traficului intens din acea zonă, iar pentru asta am avut nevoie de două ore. După încă o oră de monitorizare, animalele nu mai puteau fi văzute şi sperăm că, ţinând cont de orizontul amplu al mării deschise, au putut să se întoarcă în larg', precizează acel mesaj online

. Potrivit aceleiaşi organizaţii, este neobişnuit ca delfinii dungaţi să se aventureze în nordul Mării Adriatice, întrucât exemplarele din această subspecie 'preferă apele adânci, unde trăiesc în grupuri mari'.

Guido Pietroluongo, un cercetător care lucrează pentru CERT, a declarat pentru CNN că delfinii ar fi putut să se rătăcească în timp ce se aflau în căutare de hrană.

'Este posibil ca ei să îşi fi urmărit prada în mijlocul Mării Adriatice, au împins-o spre nord şi, dintr-o dată, au ajuns în Veneţia', a adăugat acelaşi specialist. Vizita celor doi delfini le-a oferit localnicilor un mic motiv de bucurie, în contextul în care Veneţia se află din nou în lockdown din cauza pandemiei de COVID-19.

Luca Folin, autorul înregistrării video care a devenit ulterior virală, a spus că incidentul reprezintă 'un moment frumos şi rar... care s-a produs într-o perioadă tristă'.

'Am încărcat înregistrarea video pe reţelele de socializare fără să mă gândesc că ea va ajunge să fie vizionată în lumea întreagă. Sincer să fiu, am publicat-o pentru a le transmite un salut amabil concetăţenilor mei într-un an atât de trist - însă faptul că videoclipul a devenit viral este un aspect drăguţ, înseamnă că i-am făcut şi pe alţi oameni să zâmbească', a adăugat el pentru CNN.