Dieta ta îți influențează visele? Iată ce spun cercetătorii despre mâncare și coșmaruri

Autor: Alexandra Curtache
Ce mâncăm înainte de culcare nu ne influențează doar digestia, ci și ceea ce visăm. Mai multe studii recente arată că alimentele dulci, lactatele sau mesele consumate târziu pot fi asociate cu vise mai vii, chiar coșmaruri, în timp ce o dietă echilibrată ar putea contribui la un somn mai liniștit.

De secole, oamenii au crezut că mâncarea influențează visele. Un exemplu clasic vine din banda desenată „Dream of the Rarebit Fiend”, unde personajele își puneau coșmarurile pe seama unui preparat cu brânză, Welsh Rarebit. Astăzi, știința confirmă parțial aceste convingeri populare, conform Reuters.

Un studiu din 2007 a descoperit că persoanele care consumau mai multe alimente organice aveau vise mai bizare, iar unul din 2022 a asociat fructele și peștele cu vise lucide, în timp ce zahărul era corelat cu mai multe coșmaruri.

O cercetare recentă pe 1.082 de studenți canadieni la psihologie a analizat obiceiurile alimentare și legătura cu somnul și visele. Aproximativ 40% dintre participanți au spus că anumite alimente le afectează calitatea somnului, iar 5% au susținut că dieta le influențează visele.

Cele mai frecvent incriminate: dulciurile și lactatele. Mai mult, persoanele cu alergii alimentare sau intoleranțe, în special la lactoză, au raportat coșmaruri mai dese și mai severe.

Legătura dintre stomac și creier

Studiul arată că simptomele gastrointestinale, precum balonarea sau durerile abdominale, se corelează cu apariția coșmarurilor. Această constatare susține teoria axei intestin-creier, conform căreia microbiomul intestinal comunică direct cu sistemul nervos central.

În plus, descoperirile ar putea avea implicații pentru tratarea tulburării de stres post-traumatic (PTSD), unde coșmarurile sunt frecvente. Ajustările alimentare ar putea deveni o parte utilă a terapiilor.

Deși cercetarea este corelațională și nu demonstrează o cauză directă, autorii sugerează că următorii pași ar trebui să includă experimente controlate. Acestea ar testa efectele unor alimente declanșatoare, precum brânza cu și fără lactoză, asupra persoanelor cu intoleranțe sau predispoziții la coșmaruri.

Recomandări practice pentru un somn liniștit

Specialiștii propun câteva măsuri simple pentru a reduce riscul de vise neplăcute:

- Evitați mesele grele, dulciurile sau alimentele picante seara târziu.

- Dacă aveți intoleranță la lactoză, optați pentru produse fără lactoză sau brânzeturi tari, mai sărace în lactoză.

- Persoanele cu alergii alimentare ar trebui să evite alimentele problematice înainte de culcare.

- Țineți un jurnal alimentar și observați legătura dintre ceea ce mâncați și calitatea somnului sau a viselor.

Astfel ceea ce punem pe farfurie ar putea să își găsească reflexia în lumea viselor. Tot mai multe indicii arată că o dietă echilibrată nu doar că ajută la sănătate, dar ar putea contribui și la un somn mai pașnic.

