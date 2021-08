Diana Tache: Acesta e singurul motiv pentru care românii ar mai ieşi în stradă

"Românul este deranjat doar de zona de justiţie, de felul în care este afectată justiţia, de ‚ciuma roşie’ care mai are de gând să caroteze în ceea priveşte instrumentele de justiţie din România, doar pe asta se poate miza apropo de deranjul cetăţeanului şi nemulţumirea românului din zilele noastre. Doar pe asta trebuie să mizăm, pe vreo chestiune care să afecteze actul de justiţie în România. Restul nu contează.

Românul suportă orice şi se vede că suportă prin faptul că la comanda banilor ţării, a bugetului ţării, se află un om care habar nu are cât este salariul minim în România. Ceea ce, din punctul meu de vedere, mi se pare capitală. Adică nu poate să facă domnul Vîlceanu nimic mai mult decât să nu aibă habar de ce se întâmplă celor pe care are căderea şi numirea făcută de către preşedintele ţării să le gestioneze finanţele", a spus Diana Tache la emisiunea "Miercurea Neagră", difuzată la DC News şi DC News TV.

Diana Tache şi Mugur Ciuvică au discutat, la emisiunea "Miercurea Neagră", pe seama competenţei membrilor Cabinetului Cîţu. Diana Tache a etichetat competenţa acestora ca fiind "gen Bode", trimitere la ministrul de Interne, Lucian Bode şi la declaraţiile făcute de acesta despre noile cărţi de identitate.

Mugur Ciuvică: "Cine are habar în guvernul ăsta? În afară de una sau două persoane, cel de la Învăţământ şi poate încă unul care are idee despre subiect. În rest are cineva habar?"

Diana Tache: "Putem să spunem, cum ştie domnul Chirieac că-mi place mie să mă exprim, ‚gen Bode’. Gen Bode e un tip competent. Aţi văzut: i-a găsit pe bombardierii de la Arad, a rezolvat cu Caracal, a rezolvat cu Bacăul. Rezolvă totul pe bandă rulantă. Şi a rezolvat el şi genul, aţi văzut că a reinventat limba română. E o competenţă ‚gen Bode’".