Despescu (MAI) anunță bonificații pentru mai mulți polițiști / Video

'Venim cu bonificații. Am propus bonificații pentru cei care au rezultate, pe mai multe paliere, inclusiv pentru cei care sunt în situația de a primi mită. Dacă ei anunță despre această situație pot primi anumite bonificații. La fel, pot primi bonificații cei care sunt implicați în identificarea unor sume importante. Am stabilit noi o propunere de sumă care poate fi modificată, respectiv 500.000 de lei. Vom vedea dacă în dezbaterile publice va rămâne această sumă pe care am propus-o.', a declarat secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu.

'De asemenea, bonificații pentru capturi importante de droguri, stabilite la valoarea de piață undeva la 400.000 de lei, propunerea noastră. Nu în ultimul rând, bonificații pentru cei care au rezultate în domeniul capturării unor arme și muniții. Vă amintesc cazul de la Bistrița Năsăud, de zilele trecute, unde au fost efectuate percheziții și activitatea de cooperare nu a fost doar în România, ci cu Agenția Europeană și, în același timp, cu o structură similară din Spania. Am avut un rezultat foarte important. Un număr important de arme au fost scoase din piață. Astăzi, în spațiul public se prezintă problema drogurilor, dar să nu uităm și de problema armelor.', a zis Despescu.

'În urmă cu câteva luni, după incidentul din Serbia, a fost așa o perioadă în care toată lumea era atentă la situația armelor. După ce a fost problema din Serbia au fost două omoruri cu o emoție importantă la Craiova și Timișoara. Toată lumea și-a îndreptat atenția către această parte importantă de infracționalitate, respectiv violența. Astăzi, suntem în zona de droguri. La început de 2023, a fost o dezbatere importantă despre traficul de persoane. La fiecare dintre aceste probleme, Ministerul se adaptează. Dacă e să vorbim de traficul de persoane, la începutul anului a fost suplimentat numărul de polițiști care acționează pe acest domeniu și, totodată, numărul de polițiști pe investigațiile financiare. De asemenea, susținem un demers de a crește numărul de polițiști pe structurile anti-drog.', a mai declarat Bogdan Despescu, la 'Culisele Justiției' cu Laura Duță.

