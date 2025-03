Deniz Constantin, culise de la manifestația ”prea pașnică” pro-UE din Piața Victoriei. ”Este o mare păcăleală”/ ”Am trăit într-un stres continuu”

Pe 15 martie, în Piața Victoriei din București, mii de români au ieșit în stradă în cadrul unei manifestații pro-europene de amploare, exprimându-și sprijinul ferm pentru valorile democratice și pentru menținerea României pe un parcurs occidental. Participanții au scandat lozinci pentru statul de drept, alegeri libere și apartenență europeană, subliniind importanța păstrării României în structurile euro-atlantice, într-un context geopolitic tensionat.

Protestul s-a desfășurat într-un climat de incertitudine politică majoră, declanșat de anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și de invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu — o decizie contestată de susținătorii săi, dar catalogată de manifestanții pro-UE drept o măsură necesară. Georgescu, perceput de o parte a opiniei publice ca fiind sprijinit de actori statali străini, în special Rusia, și asociat cu ideologii extremiste și legionarism, a fost considerat de protestatari o amenințare directă la adresa democrației și stabilității interne, în condițiile în care curentele radicale au câștigat teren în România în ultimii ani.

Printre participanți s-a numărat și pictorul Deniz Constantin, care a vorbit în exclusivitate pentru DC News despre atmosfera protestului și despre motivul pentru care a adus cu el câteva dintre lucrările sale. Artistul a explicat că a dorit să transmită prin artă un mesaj de solidaritate și speranță, într-o societate pe care o percepe drept profund divizată și confruntată cu riscuri majore.

Atmosfera de la manifestația Pro UE

"Atmosfera de la manifestația Pro UE din weekend a fost una foarte cordială și deosebită. A fost, din punctul meu de vedere, lume de calitate care a încercat să nu fie prea combativă, deși în mod necesar ar trebui pentru a combate fascismul. Nu este ceva deloc plăcut. Este o mare păcăleală între altele, în condițiile în care noi am încasat mai mult de la Uniunea Europeană, din care așa-zișii suveraniști vor să iasă, decât am contribuit. Am încasat mai mult decât am contribuit. Am încasat peste 100 de miliarde și am contribuit cu 32 de miliarde. Toată bunăstarea României se datorează apartenenței noastre la Uniunea Europeană. Foarte multă lume care a ieșit în piață sâmbătă este conștientă de acest lucru. Mai mult, obiectiv vorbind, nivelul de trai, chiar și al unui om mai sărac în zilele noastre, depășește nivelul de trai din fostele țări sovietice neintegrate în UE. Nu ne merge atât de rău, deși încă avem probleme. Nu ar trebui să existe un val de atâta ură și frustrare în societatea românească. A fost o manifestație cât se poate pașnică. Alții vor să vadă numai probleme, dar eu nu cred că e cazul să pornim un val de ură și să fim atât de divizați.

”Nu putem să acceptăm să trăim sub autoritatea cuiva care nu are niciun fel de legitimitate”

Mie manifestația mi s-a părut cumva ‘prea pașnică’, în sensul în care pericolele care ne pasc sunt de ordin infinit mai mare. Riscăm să ajungem în punctul în care influența Rusiei să dicteze legile în țara asta, iar noi cu toții știm că Rusia nu este un etalon al democrației, ci al dictaturii. Nu putem să acceptăm să trăim sub autoritatea cuiva care nu are niciun fel de legitimitate. Nu putem să acceptăm Rusia să vină să ne dea nouă lecții de democrație, doar pentru că am anulat alegerile. Alegerile trebuiau anulate. Procedural și nici efectiv domnul Georgescu nu putea să fie președintele României. Cum adică zero costuri de campanie în condițiile în care a fost numărul 9 mondial pe TikTok? Cum să fie zero costuri de campanie? E clar că a fost mâna Rusiei, e clar că democrația e șubredă, iar noi trebuie să avem grijă cum ne luăm informațiile de pe TikTok. Dacă media tradițională avea cât de cât un filtru, făcea un fact-checking, acum oricine poate să-și facă campanie pe TikTok și să spună orice minciună. Așa s-a șubrezit democrația.

”Cu frica aceasta vom trăi până în mai”

Afișele pe care le-am făcut, care sunt pe tablă specială rezistentă la condiții de vreme, și pe care le-am expus în piață, au avut ca scop să atragă atenția asupra unui astfel de pericol, al fascismului. Vine la pachet cu aceste elemente de dezinformare. Ne pot eroda democrația adevărată, nu pe cea de care zic că am erodat-o noi când au fost anulate alegerile. Alegerile trebuiau anulate. Nu există candidați cu bugete zero care să facă așa ceva. S-a creat un val de panică până acum recent când a fost invalidat candidatul respectiv. Am trăit într-un stres continuu până atunci. Inclusiv arta pe care am făcut-o eu, am făcut-o sub imperiul anxietății, pentru că nu știam dacă va fi invalidat până la capăt. Cu frica aceasta vom trăi până în mai, până vom vedea ce vor să facă acești așa-ziși suveraniști care intenționează să ne scoată din UE și să ne apropie de Rusia. E foarte periculos totul în continuare, dar o piatră de pe inimă ne-am luat când a fost invalidat acest domn Georgescu.

”PSD și PNL au distrus țara, dar nu asta e soluția”

Manifestațiile pro UE sunt mai importante ca oricând, pentru că trebuie să arătăm că și noi suntem România. În primul rând, Dumnezeu nu trebuie invocat tot timpul în discursul politic. E o chestiune de ordin privat. Nu trebuie să fie un element prin care să atragi voturi. Credința nu se demonstrează prin vorbe, ci prin fapte. Mai mult credem noi în Dumnezeu, în bine, într-o Românie frumoasă, decât cei care se vehiculează suveraniști. Trebuie să arătăm că și noi suntem parte din România, nu doar ei care își demonstrează naționalismul prin ieșiri legionare, legionarism, care de altfel este și interzis. Nu se poate așa ceva. Pare că suntem o minoritate silențioasă, dar noi suntem mai mulți ca acești oameni care au monopolizat discursul public. Nu se mai poate vedea adevărul de ei.

Sunt sigur că mulți sunt de bună-credință și au dezamăgiri la rândul lor, pentru că PSD și PNL au distrus țara timp de 35 de ani, dar nu asta e soluția. Radicalizarea și mersul la limita legalității nu e soluția. Adică, mulți dintre ei distribuiau mesajele lui Potra care instiga la violență, la lovitură de stat. Chestiunea e foarte gravă. Cu tot efortul Antenelor și așa mai departe, oamenii s-au aruncat în acest val, iar gravitatea faptelor și a celor spuse este foarte mare. Manifestația pro UE a fost chiar prea blândă, în comparație cu aceste fapte istorice care pot deraia România foarte tare. Riscăm ca în 5 ani să nu mai avem democrație la cum stau lucrurile. Atunci chiar o să plece oamenii de bună calitate. Nu putem să acceptăm un regim totalitar. (...) Pe mine m-a șocat și faptul că l-au votat mulți cetățeni de etnie romă, când el e legionar. Adică, această campanie a mers pe paliere foarte perverse pentru a atrage electorat, iar toată treaba se face cu ajutorul unor specialiști. Nu a fost doar figura dânsului care i-a hipnotizat pe oameni, cum se zice la știri. A fost o întreagă echipă de specialiști, angajați ai Rusiei cel mai probabil. Riscăm să ajungem o țară bananieră. Situația e foarte tristă. Rezistăm, luptăm și mergem mai departe. Sunt mai mulți care gândesc ca noi, care nu se arată, dar care o să se vadă la vot", a concluzionat Deniz Constantin.

