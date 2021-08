Democrația dispare din Hong Kong. O mișcare locală pro-democrație se dizolvă

Frontul civil pentru drepturile omului (CHRF), o grupare care organizează anual pe 1 iulie demonstraţii pro-democraţie în Hong Kong, a anunţat duminică autodizolvarea sa, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.



Societatea civilă întâmpină provocări de o dificultate fără precedent, a explicat CHRF într-un comunicat.

Miting cu 1 milion de participanți



În luna aprilie, poliţia a acuzat CHRF de încălcarea legislaţiei privind organizaţiile neguvernamentale şi i-a cerut să prezinte informaţii cu privire la finanţarea sa şi la activităţile ei din trecut. CHRF a fost creat în 2002 cu obiectivul de a oferi o platformă pentru diferite organizaţii pentru a promova dezvoltarea drepturilor omului şi a societăţii civile în Hong Kong.



La 1 iulie 2003, CHRF a organizat primul miting cu peste 1 milion de participanţi la Hong Kong, pentru a protesta faţă de un proiect de lege privind securitatea naţională, cunoscut drept Articolul 23.



În ultimul an, guvernul a continuat să folosească epidemia de COVID-19 ca o scuză pentru a respinge autorizarea demonstraţiilor din partea CHRF şi a altor grupări, indică un comunicat publicat duminică.



CHRF a declarat că activele sale, în valoare de 1,6 milioane de dolari hongkonghezi (205.580 dolari americani), vor fi donate altor organizaţii pro-democraţie.

Melodii ilegale

Ministerul chinez al Culturii şi Turismului a anunţat crearea de la 1 octombrie a unei liste negre de melodii "cu conţinut ilegal". Melodiile interzise vor fi cele considerate că subminează securitatea şi unitatea naţională, incită la ură rasială sau promovează secte, jocuri de noroc şi criminalitatea.



China elimină cu regularitate de pe site-urile de streaming de muzică melodiile considerate incorecte politic. Ministerul nu a precizat în ce măsură un cântec ar putea pune în pericol securitatea naţională şi nici care este conţinutul viitoarei liste negre.

Însă, de exemplu, în 2019, mai multe site-uri de streaming din China continentală au fost forţate să retragă din catalog titlurile considerate a fi imnuri de protest. Printre acele melodii se număra "Do You Hear The People Sing?" din musicalul Les Misérables (Mizerabilii), o melodie cântată în timpul protestelor antiguvernamentale din regiunea semi-autonomă Hong Kong.