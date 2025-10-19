Declin economic uriaș pentru Rusia. Veniturile din vânzări de petrol și gaze, în scădere drastică

Reducerea survine pe fondul prețurilor mai mici la petrol și al aprecierii rublei, ceea ce pune presiune pe cea mai importantă sursă de venit a Kremlinului, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Aceste venituri reprezintă aproximativ o treime din totalul încasărilor la bugetul federal în ultimul deceniu. Războiul din Ucraina și sancțiunile occidentale asociate au vizat în mod direct diminuarea acestor fluxuri financiare, afectând serios stabilitatea economică a Rusiei.

Declinul veniturilor amplifică dificultățile guvernului de la Moscova, inclusiv perspectiva unui deficit bugetar tot mai mare. În ritm lunar, însă, se estimează o creștere modestă a veniturilor în octombrie, datorită plății impozitelor pe profit de către companii. Pe primele zece luni ale anului, veniturile din petrol și gaze se așteaptă să scadă cu circa 20,5%, ajungând la 7.560 miliarde de ruble.

Prognoze revizuite în scădere

Inițial, Ministerul de Finanțe estima pentru 2025 venituri din petrol și gaze în valoare de 10.940 miliarde de ruble, reprezentând aproximativ 5% din PIB. Ulterior, prognoza a fost revizuită semnificativ, la 8.320 miliarde de ruble, evidențiind impactul sancțiunilor și al volatilității pieței energetice.

Scăderea veniturilor reprezintă o problemă majoră pentru autoritățile de la Moscova, care au mărit considerabil cheltuielile militare și de securitate după invadarea Ucrainei, în februarie 2022. Reducerea fondurilor din sectorul energetic ar putea limita capacitatea guvernului de a susține aceste cheltuieli pe termen mediu și lung, afectând planurile bugetare și prioritățile strategice ale Kremlinului.