€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri De la vânătoare la câine de familie: istoria fascinantă a Golden Retriever-ilor
Data actualizării: 22:10 16 Ian 2026 | Data publicării: 21:48 16 Ian 2026

EXCLUSIV De la vânătoare la câine de familie: istoria fascinantă a Golden Retriever-ilor
Autor: Alexandra Curtache

Golden Retriver Foto: DCNEWS

Creat inițial pentru aportul la vânătoare, Golden Retriever-ul a devenit una dintre cele mai iubite rase din lume. Cristina Mușat a explicat în emisiunea DC Anima, istoria și adevăratul rol al acestui câine.

 

Golden Retrieverii sunt o rasă de câine fascinantă, extrem de docilă, extrem de polivalentă, folosită în foarte multe activități.

Cristina Mușat este crescător autorizat de Golden Retrieveri și a venit în emisiunea DC Anima însoțită chiar de trei dintre aceștia. Aceasta a subliniat că rasa Golden Retriever nu este, așa cum cred mulți, „doar un câine de decor” și are o istorie foarte interesantă și neașteptată în spate. 

„Golden Retriever-ul a fost creat pentru vânătoare. Este un câine de aport, care stă lângă vânător și așteaptă să fie împușcată rața, apoi o aduce de pe uscat sau din apă”, a explicat aceasta. Abilitățile de înot și instinctul de recuperare sunt esențiale în ADN-ul rasei.

Citește și: Curiozități despre Golden Retriever, cea mai iubită rasă de căței. Bune maniere, blândețe, prietenie

Origini britanice și selecție atentă

Potrivit Cristinei Mușat, Golden Retriever-ii sunt originari din Marea Britanie, fiind selecționați special pentru eficiență, docilitate și dorința de a colabora cu omul.

„Provin din Irlanda, sper că nu mă înșel și sunt foarte ascultători și agili, aduc orice le arunci”, a spus invitata, explicând de ce rasa a fost rapid apreciată în mediile de vânătoare.

Foto: DCNEWS

De ce au devenit atât de populari

Popularitatea globală a Golden Retriever-ilor nu se explică doar prin aspectul lor.

„Au devenit populari pentru că sunt câini foarte iubitori și extrem de atașați de oameni. Au foarte multe abilități în același timp”, a declarat Cristina Mușat. În timp, calitățile lor au fost valorificate și dincolo de vânătoare.

Golden Retriever-ul este astăzi una dintre cele mai versatile rase:

  • câine ghid pentru nevăzători
  • câine de terapie pentru copii și adulți cu dizabilități
  • câine de căutare și salvare

„Sunt folosiți pentru oameni și copii cu dizabilități, sunt ghizi pentru orbi și participă la misiuni de salvare”, a precizat invitata.

Un câine de familie, dar cu nevoi reale

Deși apare constant în topurile câinilor recomandați pentru familie, rasa vine cu responsabilități clare.

„Deși sunt niște câini foarte iubitori, mai ales iubesc copiii. Însă mulți își iau Golden Retriever crezând că este un câine care stă liniștit pe canapea. Nu este așa. Au nevoie de mișcare, de plimbări, de stimulare și de lucru constant. Trebuie lucrat cu ei, chiar dacă au aceste instincte, trebuie să îi ajuți să învețe”, avertizează Cristina Mușat.

Plimbările, înotul, exercițiile și activitățile specifice rolului pentru care a fost creat sunt esențiale pentru echilibrul său.

„Este indicat să ai unde să îi înveți toate lucrurile astea de care pot fi capabili. Noi mergem regulat la lac, avem și noroc că stăm lângă marginea unui lac. Mergem să înoate, facem ieșiri la pădure, unde se plimbă liber, unde vin la chemare. Mergem la concursuri de frumusețe cu ei. Îi valorificăm în toate modurile posibile”, a explicat invitata.

Mesajul final transmis la DC Anima este clar: istoria Golden Retriever-ului nu este una a comodității, ci a muncii alături de om. Iar viitorul rasei depinde de crescători autorizați și de stăpâni informați, care înțeleg că iubirea nu este suficientă fără responsabilitate. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Golden Retriever
caini
istoria
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Cheesecake pufos din doar trei ingrediente: Rețeta simplă pe care o vei iubi
Publicat acum 32 minute
Mituri despre fertilizarea in vitro. Dr. Erna Stoian (SANADOR) vine cu cele mai interesante răspunsuri
Publicat acum 33 minute
O româncă spune adevărul despre viața în Franța: „Nu este pentru toată lumea”
Publicat acum 36 minute
Brioșe cu dovlecel, fără făină: o rețetă sățioasă și echilibrată
Publicat acum 41 minute
Tragedie în Olt: Tânăr aflat pe o sanie trasă de un autoturism a murit după ce sania s-a lovit de un cap de pod
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
A fost găsit asasinul lui Adrian Kreiner. A fost reținut în Bali FOTO
Publicat acum 9 ore si 59 minute
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close