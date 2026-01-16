Golden Retrieverii sunt o rasă de câine fascinantă, extrem de docilă, extrem de polivalentă, folosită în foarte multe activități.

Cristina Mușat este crescător autorizat de Golden Retrieveri și a venit în emisiunea DC Anima însoțită chiar de trei dintre aceștia. Aceasta a subliniat că rasa Golden Retriever nu este, așa cum cred mulți, „doar un câine de decor” și are o istorie foarte interesantă și neașteptată în spate.

„Golden Retriever-ul a fost creat pentru vânătoare. Este un câine de aport, care stă lângă vânător și așteaptă să fie împușcată rața, apoi o aduce de pe uscat sau din apă”, a explicat aceasta. Abilitățile de înot și instinctul de recuperare sunt esențiale în ADN-ul rasei.

Origini britanice și selecție atentă

Potrivit Cristinei Mușat, Golden Retriever-ii sunt originari din Marea Britanie, fiind selecționați special pentru eficiență, docilitate și dorința de a colabora cu omul.

„Provin din Irlanda, sper că nu mă înșel și sunt foarte ascultători și agili, aduc orice le arunci”, a spus invitata, explicând de ce rasa a fost rapid apreciată în mediile de vânătoare.

De ce au devenit atât de populari

Popularitatea globală a Golden Retriever-ilor nu se explică doar prin aspectul lor.

„Au devenit populari pentru că sunt câini foarte iubitori și extrem de atașați de oameni. Au foarte multe abilități în același timp”, a declarat Cristina Mușat. În timp, calitățile lor au fost valorificate și dincolo de vânătoare.

Golden Retriever-ul este astăzi una dintre cele mai versatile rase:

câine ghid pentru nevăzători

câine de terapie pentru copii și adulți cu dizabilități

câine de căutare și salvare

„Sunt folosiți pentru oameni și copii cu dizabilități, sunt ghizi pentru orbi și participă la misiuni de salvare”, a precizat invitata.

Un câine de familie, dar cu nevoi reale

Deși apare constant în topurile câinilor recomandați pentru familie, rasa vine cu responsabilități clare.

„Deși sunt niște câini foarte iubitori, mai ales iubesc copiii. Însă mulți își iau Golden Retriever crezând că este un câine care stă liniștit pe canapea. Nu este așa. Au nevoie de mișcare, de plimbări, de stimulare și de lucru constant. Trebuie lucrat cu ei, chiar dacă au aceste instincte, trebuie să îi ajuți să învețe”, avertizează Cristina Mușat.

Plimbările, înotul, exercițiile și activitățile specifice rolului pentru care a fost creat sunt esențiale pentru echilibrul său.

„Este indicat să ai unde să îi înveți toate lucrurile astea de care pot fi capabili. Noi mergem regulat la lac, avem și noroc că stăm lângă marginea unui lac. Mergem să înoate, facem ieșiri la pădure, unde se plimbă liber, unde vin la chemare. Mergem la concursuri de frumusețe cu ei. Îi valorificăm în toate modurile posibile”, a explicat invitata.

Mesajul final transmis la DC Anima este clar: istoria Golden Retriever-ului nu este una a comodității, ci a muncii alături de om. Iar viitorul rasei depinde de crescători autorizați și de stăpâni informați, care înțeleg că iubirea nu este suficientă fără responsabilitate.