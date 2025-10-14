S-a întâmplat după ce, la aterizarea din data de 12 octombrie, unul dintre reversoarele de tracțiune nu a mai revenit în poziția normală.

Potrivit informațiilor oficiale, echipajul a acționat conform procedurilor. S-a efectuat checklistul tehnic aferent, însă sistemul reversorului unui motor a rămas blocat. La sosirea la parcare, pasagerii au fost debarcați în siguranță, iar echipa tehnică de la sol a confirmat defecțiunea.

Întrucât decolarea cu o asemenea avarie este interzisă de reglementările internaționale, aeronava a fost scoasă temporar din serviciu, iar echipajul a fost cazat la hotel. Zborul de retur a fost anulat, iar pasagerii au fost informați și rerutați pe alte curse.

Compania a transmis că piesa necesară reparației a fost expediată ieri către Bruxelles, iar echipa tehnică speră ca aeronava să revină în țară în cursul zilei de astăzi.

Din cauza grevei personalului de securitate de pe aeroportul din Bruxelles, zborul TAROM de astăzi va transporta pasageri doar la dus, revenind fără pasageri la București.