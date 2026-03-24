DCNews Stiri De ce scade prețul aurului în ciuda incertitudinii legate de războiul din Iran? Explicațiile experților
Data publicării: 11:20 24 Mar 2026

De ce scade prețul aurului în ciuda incertitudinii legate de războiul din Iran? Explicațiile experților
Autor: Doinița Manic

imagine cu lingouri aur Temerile legate de inflație și dolarul sunt factori decisivi pentru prețul aurului. Foto: Unsplash

Experții au analizat de ce prețul aurului continuă să scadă, în ciuda incertitudinii legate de războiul din Iran.

De la începutul războiului din Iran, aurul a scăzut brusc sub 4.200 USD pe uncie, în ciuda incertitudinii crescute a pieței, care alimentează de obicei cererea de active refugiu. Temerile legate de inflație și dolarul sunt factori decisivi: ambele au crescut, reducând atractivitatea activelor neproductive.

Experții cred că scenariul pe termen lung rămâne intact: cererea băncilor centrale și fragmentarea geopolitică continuă să susțină aurul ca alocare strategică.

VEZI ȘI: Paradoxul războiului din Orientul Mijlociu: Cine vinde cantități uriașe de aur? A ajuns la 609 lei, după o ultimă scădere cu 50 de lei/gram

Atunci când rachetele au început să zboare deasupra Iranului pe 28 februarie, reacția piețelor a urmat un model familiar: prețurile petrolului au crescut vertiginos, acțiunile au scăzut, iar investitorii s-au grăbit, cel puțin inițial, către refugii sigure. Aurul, cel mai vechi refugiu dintre toate, a crescut peste 5.400 USD pe uncie în câteva zile.  Și apoi, în ciuda faptului că războiul s-a prelungit mai mult decât era programat inițial, prețul aurului a stagnat timp de câteva săptămâni, înainte de a scădea sub 4.200 USD luni, 23 martie.

Care este explicația scăderii prețului aurului

Mark Haefele, director de investiții la UBS Global Wealth Management a declarat pentru Morningstar că „aurul este mai degrabă o protecție împotriva impactului mai larg al conflictelor, decât împotriva amenințărilor directe din timpul războiului”.

Potrivit lui, cele mai recente evoluții ale prețului aurlui reflectă de fapt comportamentul tipic în timpul unor astfel de evenimente, în care investitorii caută lichiditate și iau în considerare alternative precum activele energetice.

„De exemplu, aurul a crescut cu 15% după începerea conflictului Rusia-Ucraina în 2022, dar apoi a scăzut cu 15-18% pe măsură ce Rezerva Federală a SUA a majorat ratele dobânzilor. Același lucru s-a întâmplat și în timpul Războiului din Golf și al Războiului din Irak; prețurile au crescut cu 17%, respectiv 19%, la început, dar au scăzut pe măsură ce tensiunile s-au atenuat”, a explicat Mark Haefele.

De la șoc geopolitic la șoc inflaționist

„Ceea ce vedem este un exemplu de manual a ceea ce aș numi paradoxul șocului petrolier pe piețele aurului”, spune Daniel Marburger, CEO la StoneX Bullion.

Acest „paradox” se referă la faptul surprinzător că inflația energetică, determinată de petrol, susține dolarul american și ratele dobânzilor, care luptă împotriva unui activ inflaționist precum aurul, care ar trebui să câștige de pe urma acestuia.

„Creșterea inițială a fost complet rațională, un reflex clasic de refugiu sigur la un șoc geopolitic major”, spune el.

Inversarea, însă, reflectă o schimbare mai profundă. Potrivit lui Marburger, „creșterea prețurilor petrolului este acum interpretată ca o amenințare la inflație”. Investitorii care anterior se așteptau la reduceri multiple ale ratelor dobânzilor în 2026 prevăd acum o traiectorie politică mult mai restrictivă. De aceea, „acest lucru schimbă calculul Fed”, spune el.

De ce un dolar puternic este o veste proastă pentru aur

În același timp, dolarul american s-a apreciat, deoarece șocurile petroliere tind să consolideze dolarul ca monedă de rezervă globală în momentele de stres acut, ceea ce reprezintă o altă piedică pentru aur.

„Așteptările mai mari pentru o politică mai strictă a băncii centrale au dus la creșterea randamentelor reale și, având în vedere rolul dolarului american de refugiu sigur și poziția SUA ca exportator net de energie, au susținut dolarul american”, spune Matt Bance, strateg de soluții și manager de portofoliu la T. Rowe Price.

„Randamentele reale mai mari și un dolar american mai ferm sunt obstacole directe pentru un activ fără randament, cum ar fi aurul”, adaugă el.

Dinamica pieței

Dinamica pieței pe termen scurt a jucat, de asemenea, un rol. Aurul a intrat în criza actuală după o perioadă puternică în 2025: o erodare structurală a încrederii în politica monetară, disciplina fiscală și stabilitatea politică a SUA, precum și achizițiile persistente ale băncilor centrale, au susținut creșterea prețului său de 65% anul trecut, limitându-i capacitatea de a atrage refugii sigure acum. În schimb, investitorii au folosit volatilitatea pentru a reduce expunerea și a încasa profituri.

„Când dolarul se consolidează în timpul spaimelor geopolitice, traderii sunt presați. Aurul este vândut nu pentru că cineva crede că este o investiție proastă, ci pentru că este lichid și au nevoie rapid de numerar”, spune Marburger.

Așadar, potrivit experților, aurul scade nu pentru că riscul geopolitic a scăzut, ci pentru că temerile legate de inflație, determinate de petrol, suprimă așteptările privind reducerea ratei dobânzii, dolarul este mai puternic, iar pozițiile cu efect de levier sunt deblocate.

Ce urmează pentru aur?

Potrivit lui Bance de la T. Rowe Price, „traiectoria aurului în lunile următoare va fi modelată de patru factori cheie, interconectați: randamentele reale, amploarea și durata șocului energetic și geopolitic, puterea dolarului american și fluxurile de active.”

Luate împreună, spune Bance, cel mai probabil rezultat pe termen scurt este o perioadă de volatilitate ridicată, pe măsură ce aceste narațiuni concurează.

„Factorii structurali pe termen lung - în special cererea susținută din partea băncilor centrale și incertitudinea sporită a politicilor - susțin argumentele pentru aur ca o alocare strategică până în 2026, mai degrabă decât o tranzacție pur tactică”.

Prețul aurului este încă substanțial mai mare decât acum un an, iar teza fundamentală care îl susține - fragmentarea geopolitică, dedolarizarea, datoria crescută, cererea structurală din partea băncilor centrale - nu s-a schimbat. 

 
 
 

 
 
 

