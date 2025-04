De ce par să se prăbușească tot mai multe avioane în 2025? Explicația unui pilot

În primele luni ale anului 2025, mai multe accidente aviatice de amploare au fost raportate, alimentând îngrijorarea publicului. De la coliziuni aeriene dramatice până la prăbușiri ale unor aeronave de diverse dimensiuni, pare că siguranța aeriană a fost pusă sub semnul întrebării. Cu toate acestea, un pilot cu experiență a venit cu o explicație pentru acest fenomen.

Ianuarie 2025 a fost marcat de un accident tragic în apropiere de Washington D.C., unde un avion de pasageri s-a lovit de un elicopter militar, soldându-se cu 67 de morți. În doar câteva zile, un alt incident a avut loc în Philadelphia, când o ambulanță aeriană s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Pe 6 februarie, un avion de navetă a dispărut de pe radare în Alaska și s-a prăbușit mai târziu.

Pe 17 februarie, un alt incident a fost raportat pe aeroportul din Toronto, când un avion s-a răsturnat dramatic după aterizarea pe pistă, deși toți pasagerii au supraviețuit.

Aceste evenimente nu au trecut neobservate și au ridicat întrebarea: de ce se pare că se prăbușesc mai multe avioane în această perioadă? Ar trebui să ne facem griji cu privire la siguranța zborurilor?

Explicația unui pilot: „Nu se întâmplă mai multe accidente decât înainte"

Răspunsul vine de la un pilot anonim, care a participat la o sesiune AMA (Ask Me Anything) pe Reddit. Acesta a explicat că percepția unei creșteri a numărului de accidente este, de fapt, o iluzie cauzată de o mai mare acoperire media a acestora.

„Nu se întâmplă mai multe accidente decât în trecut. Doar că acum sunt raportate mult mai mult și, prin urmare, aud mai mulți oameni despre ele”, a spus pilotul.

Acesta a adăugat că majoritatea incidentelor recente implică avioane mici, care au un risc mai mare de accidente, dar care nu reprezintă o problemă sistematică la nivelul companiilor aeriene mari.

Potrivit pilotului, recordul de siguranță al companiilor aeriene americane este impecabil și nu există motive să ne facem griji cu privire la o erodare a acestuia.

„Este doar o coincidență"

Profesorul Arnold Barnett de la MIT a declarat pentru MailOnline că, în ciuda numărului mai mare de accidente reportate, nu există o problemă semnificativă.

„În majoritatea lunilor, nu există accidente fatale pe zborurile comerciale. Accidentele recente au avut cauze foarte diferite și nu sugerează o problemă sistematică”, a spus Barnett.

Părerea unui fost pilot: „Siguranța a fost erodată în ultimii ani"

Totuși, Shawn Pruchnicki, fost pilot comercial și expert în investigații de accidente, a oferit o viziune mai sumbră asupra situației. El consideră că standardele de siguranță ale industriei au început să scadă în ultimii ani, afectând astfel siguranța zborurilor comerciale.

„Am văzut cum nivelul de siguranță care a fost construit cu grijă în decursul decadelor a fost erodat în mod constant”, a spus Pruchnicki, făcând referire la scăderea reglementărilor și a investițiilor în siguranța aviației.

În timp ce accidentele din 2025 au stârnit îngrijorare, experții sunt împărțiți în privința cauzelor acestora. Unii consideră că numărul mare de accidente este doar o coincidență, în timp ce alții sunt îngrijorați de erodarea standardelor de siguranță. Cu toate acestea, majoritatea sunt de acord că siguranța aviatică globală nu a fost semnificativ compromisă și nu există motive pentru o panică generalizată.

