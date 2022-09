De ce nu a avut loc marea ceremonie pentru încoronarea Prințului și Prințesei de Wales

Kate și William nu au planuri pentru o mare ceremonie de învestitură pentru a fi încoronați prinț și prințesă de Wales. În schimb, Prinții de Wales insistă că se concentrează pe aprofundarea "încrederii și respectului" poporului din Țara Galilor, scrie The Sun.

Charles, tatăl lui William, a fost încoronat Prinț de Wales la Castelul Caernarfon, în cadrul unei ceremonii televizate, când acesta avea 20 de ani. Acum William s-ar teme c[ încoronarea într-un castel ar fi cel puțin de modă veche, deoarece noul Prinț și Prințesa de Wales ar plănui să servească principatul și să "reprezinte și să celebreze națiunea dinamică și modernă".



Surse apropiate cuplului spun că Țara Galilor are un "loc special" în inimile lor, deoarece cei doi s-au stabilit în Anglesey atunci când erau proaspăt căsătoriți, în urmă cu zece ani. Acolo a fost la prima lor casă, unde William a lucrat ca pilot de elicopter de căutare și salvare. Țara Galilor a fost și prima casă a Prințului George, subliniază consilierii.

Regele Charles a III-a a anunțat că William și Kate sunt Prinț și Prințesă de Wales în prima sa adresă, la 24 de ore după moartea Reginei Elisabeta a II-a.

Cum a aflat Charles că a devenit Prinț de Wales





Regele Charles al III-lea a devenit prinț de Wales când avea nouă ani. Tânărul Prinț a aflat despre noul său titlu când se uita la televizor, în biroul directorului său de la școala Cheam, în 1958. Se pare că a fost vorba despre un anunț surpriză, într-un mesaj înregistrat transmis de mama sa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Imperiului care a avut loc la Cardiff, Țara Galilor. Dar Charles nu a fost numit oficial în rolul de Prințul de Wales atunci, ci la învestitura la Castelul Caernarfon, în iulie 1969.



Milioane de oameni au urmărit atunci momentul la televizor, iar secvența a apărut și într-un episod din The Crown. Prințesa Diana a devenit Prințesă de Wales când s-a căsătorit cu Charles, în 1981.

Detalii din culisele Familiei Regale. Prințul William a fost ușurat când Harry și Meghan au plecat, dar nu și-a iertat fratele. De ce Regele Charles al III-a caută calea spre împăcare

Când Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se retragă din Familia Regală în februarie 2021, anunțul a provocat o gamă largă de emoții în Marea Britanie. Pentru fratele lui Harry, Prințul William, a existat atât furie, cât și ușurare față de faptul că cei doi urmau să se mute în SUA, scrie Marca.

Emoțiile exacte resimțite de Prințul William și Kate Middleton au fost dezvăluite într-un fragment din noua carte a lui Kati Nicholl, "The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown".



"Pentru Charles și William, situația cu familia Sussex nu a fost doar dureroasă și supărătoare la nivel personal", a scris Nicholl.

"Au existat repercusiuni reale, în special pentru William, a cărui tânără familie a fost aruncată prematur în lumina reflectoarelor. Întotdeauna s-a așteptat ca Harry să fie omul lui; a existat un plan pe termen lung pentru ca frații să lucreze împreună și să se sprijine unul pe altul. După ce Harry și-a anunțat plecarea, William a chemat asistenți pentru a aborda viitorul, în ceea ce unii din cercul lui William au numit "Summitul Anmer", dar William și Kate au simțit, de asemenea, un sentiment de ușurare, că "drama a dispărut" când au plecat Harry și Meghan, după cum mi-a spus o sursă. Până astăzi, William încă nu-și poate ierta fratele", mai scrie Kati Nicholl, citând o sursă regală. Vezi mai mult AICI.

