De ce blochează românii vama când pleacă în Bulgaria, în vacanță. Apelul unui român angajat în Ruse

Luni s-a dat startul concediilor românilor care aleg să-și facă vacanța în luna august. A fost aglomerație spre litoralul românesc, la punctele de trecere cu Bulgaria, dar și la intrarea în Grecia. Spre Bulgaria, s-a așteptat între 70 și 90 de minute.

Un român care locuiește în Giurgiu și muncește în Bulgaria, în Ruse, a făcut un apel către românii care blochează vama, pe un grup de travel, de pe Facebook:

”Locuiesc în Giurgiu și lucrez la Ruse, în Bulgaria. În fiecare dimineață se formează coadă în vama Ruse pentru că turiștii se opresc să cumpere vigneta imediat după ce trec de Poliția de frontieră. Vă rog să luați în calcul că aceasta se poate cumpăra de la orice benzinărie sau cel mai bine online! Nu mai blocați vama!!!! La nici 50 de metri de vamă mai sunt 3 puncte de vânzare vignetă, în rondul de la intrarea în Ruse.”

Val de reacții critice

Reacțiile românilor au curs:

Unii chiar nu înțeleg că pot avea viață mai ușoară plătind online. Sau taxa de pod la Fetești prin SMS. Pur și simplu doar atât pot: să stea la coadă.

Sunt români care încă se opresc să plătească cash taxa de pod la Fetești și dvs. aveți pretenția să-și plătească vignetă online. Recomandarea e bună, dar nu aveți cu cine să discutați... Aviz "conspiraționiștilor" care nu cred în acest sistem de plată, de 3 ani plătesc prin SMS taxa de pod și tot de 3 ani îmi fac vignetă de BG online și nu am avut niciodată probleme.

Le e dor să stea la coadă... Le-au rămas în bibilică vremurile de când îi puneau părinții la coadă pentru lapte și carne.

Din păcate, românii folosesc internetul aproape exclusiv pentru Facebook. Dacă îi întrebi de e-mail se uită că gâsca-n găleată, deși au folosit unul pentru contul de Facebook. Așa că asta cu online-ul...

Românii aleg ghișeele oficiale

”Se opresc imediat după Poliția de frontieră pentru că acolo sunt ghișeele oficiale pt vinietă, până la prima benzinărie e posibil ca deja să treci prin dreptul unei camere și să te înregistreze că nu ai vinietă. Așa că nu înțeleg deranjul unora.” a fost și opinia diferită a unui alt român.

Plata online, neconfirmată. Bani restituiți după o săptămână

”Anul trecut nu am primit confirmarea plății și mi-au restituit banii după 1 săptămână. Am încercat de două ori. Până la urmă am luat din vamă (am încercat și din aplicație și pe web). Anul acesta funcționează?” și-a povestit experiența un alt internaut.

De unde cumperi vinieta online pentru Bulgaria

Vinieta poate fi cumpărată online de pe site-ul web.bgtoll.bg, care are traducere inclusiv în română, după cum puteți vedea în GALERIA FOTO.