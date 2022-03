De ce au făcut românii cozi la benzinărie. Prof. Ion Ovidiu Pânișoară: Avem tendința să ne retragem. Ne atacă zona profundă a supraviețuirii

"Da, ne aflăm într-o situație limită și întotdeauna când ne aflăm într-o situație limită, organismul acționează. Este firească frica. De aici trebuie să pornim, că frica este un lucru firesc, este o reacție logică a organismului, altfel n-am fi supraviețuit. În momentul în care suntem în fața unei provocări, unei amenințări posibile, organismul intră în acțiune, simte nevoia să facă ceva, simte nevoie să modifice starea în care se află pentru a fi mai pregătit pentru cele două tipuri de reacții: lovește sau fugi.

În momentul în care simțim o amenințare foarte puternică, avem tendința să ne retragem și să încercăm să ne maximizăm șansele de succes. Ca atare, ați văzut ieri cozile imense la benzinării. Ne aducem aminte, la începutul pandemiei, când se goleau magazinele, aceleași persoane care contestau existența virusului erau cei care goleau magazinele, pentru că amenințarea ne atacă zona profundă a supraviețuirii. Și, atunci, reacționăm, încercăm să ne ferim", a declarat Ovidiu Pânișoară, de la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, în exclusivitate pentru DC Medical.

"Plinul de benzină nu ne va scăpa în cazul unei bombe rătăcite"

"Sunt multe studii care arată că oricum gândurile noastre sunt impactate de elemente negative. Spunea o cercetare că 80% din gândurile noastre au ceva, au conținut negativ și atunci e clar că dacă apare un gând negativ, acest conținut negativ crește și tindem să ne îngrijorăm mai mult decât este cazul. Mai ales că de multe ori avem impresia că îngrijorarea respectivă ne face bine. Faptul că ne-am dus și am făcut un plin de benzină ne liniștește pe undeva, deși acel plin de benzină nu ne va scăpa în cazul unei bombe rătăcite, dar ne liniștește pentru faptul că am făcut ceva, am simțit nevoia să acționăm", a completat el.

"Multe dintre îngrijorări sunt inutile". Versurile piesei "Don't Worry Be Happy", exemplu

"Versurile melodiei Don't Worry Be Happy - dacă te îngrijorezi, dublezi necazul: But when you worry you make it double", a completat Val Vâlcu.

