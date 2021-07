De când nu au mai vorbit Nazare și Cîțu

Invitat la emisiunea 'Subiectiv' de la Antena3, moderată de Răzvan Dumitrescu, ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, a dezvăluit că 'n-am mai vorbit față în față cu premierul din martie.'

Întrebat dacă la ședințele de guvern vorbeau, Nazare a răspuns că 'e adevărat că în ședințele de guvern vorbeam, dar n-am avut o întâlnire pe subiecte concrete, o întâlnire în care să analizăm...'.

'Am transmis adrese prin care am solicitat (n.red. întâlniri) și am și enumerat motivele.', a adăugat Nazare.

'N-am reușit să-mi dau seama de ce, așa că am insistat. Oriunde mai discutam pe anumite aspecte sau în timpul ședințelor de guvern, unde oricum aveam acte normative de analizat, reiteram dorința de a sta de vorbă, așezat, pe execuție, pe evoluția PNRR, pe multe alte subiecte importante.', a mai spus ministrul demis al Finanțelor.

Nazare s-a întâlnit cu Cîțu în lift, după zvonurile cu remanierea

Privind eventualele semnale dinaintea revocării, fostul ministru Alexandru Nazare a spus că în luna mai 'au apărut, pe surse, semnale că o să-mi fie cerută remanierea.'

'M-am întâlnit atunci cu premierul în lift. Mergeam spre coaliție. L-am întrebat, dar mi-a spus că nu intenționează așa ceva. Am aflat după, de la colegii din presă, care m-au abordat informal, că într-adevăr primiseră astfel de informații. La coaliție am spus că dacă se consideră că sunt probleme, dacă sunt lucruri pe care trebuie să le îndrept, sunt aici și pot să vin oricând, sunt dispus să le îndrept.', a mărturisit Nazare.

De asemenea, Alexandru Nazare a precizat că 'am încercat să folosesc cât mai bine timpul din ședințele de guvern, astfel încât să tranșăm foarte bine problemele de pe agendă.'

Nazare a refuzat să-l susțină pe Cîțu în cursa pentru șefia PNL

Nu în ultimul rând, Alexandru Nazare a povestit că, 'pe 27 mai, seara, înainte de prezentarea candidaturii premierului la președinția PNL, am primit un telefon în care m-a invitat să particip la eveniment.

Am cântărit foarte bine, era exact săptămâna în care apăruseră sursele cu remanierea. I-am spus premierului că prefer să am o poziție de neutralitate și să nu implic ministerul în lupta politică din partid. Consider că un astfel de mesaj transmis de PNL e un mesaj de echilibru, o atitudine înțeleaptă și îi urez succes în demersul pe care îl întreprinde, dar nu pot participa. M-a sunat... S-a închis brusc conversația.'