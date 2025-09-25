Datoria publică a Franței continuă să crească, atingând recordul absolut de 3400 de miliarde de euro

Datoria publică a Franței a continuat să crească în trimestrul al doilea din 2025, ajungând la 115,6% din produsul intern brut și la un record absolut de peste 3400 de miliarde de euro, arată datele preluate de AFP de la Institutul Național de Statistică
Datoria publică a Franței a crescut constant de-a lungul deceniilor, alimentată de deficitele bugetare cronice, finanțate prin împrumuturi pe piețele obligațiunilor.
În trimestrul al doilea din 2025, datoria a crescut cu 70,9 miliarde de euro, ajungând la 3.416,3 miliarde de euro, a precizat Institutul Național de Statistică și Studii Economice. Este un record în valoare absolută.
Climatul social tensionat, în care sindicatele anunță o nouă zi de mobilizare sunt dezamăgite de ultima întâlnire cu Sébastien Lecornu, care încă nu și-a dezvăluit orientările bugetare.
Datoria nu încetează să crească de la sfârșitul anilor 1990, dar „crește mai repede decât cea a vecinilor săi europeni”, mai ales din 2019, constată Mathieu Plane, director adjunct al departamentului de analiză și previziune al OFCE, pentru AFP. Claudia Calotă
de Roxana Neagu