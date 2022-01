Dan Negru, curtat de două partide: Am luat-o în râs

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a vorbit despre intenția a două partide din România în a-l avea drept candidat pentru Primăria Timișoarei:

„Două partide mi-au propus să candidez la Primăria Timișoarei. Am luat-o in râs și le-am spus că prietenii mei din copilărie ar arunca cu ouă după mine.

Zilele astea în Timișoara s-au închis școli din cauza frigului din clase! Când se închid școli, se deschid pușcării!

In 1718 se deschidea in Timișoara prima şcoală elementară din România. Azi se închide de frig!

Timișoara are unul din puținele licee din lume, Lenau, care a dat doi laureați de premiu Nobel: Herta Muller si Stefan Hell.

Orașul cu doi laureați de Nobel care au absolvit aceeași școală își închide școlile de frig.

Ăsta e breaking news european!

Statul e obligat să asigure dreptul la viață, la sănătate, la educație. N-o mai face!

Statul închide școli ca să deschidă pușcării!“, a scris Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru, înainte de plecarea de la Antena 1: Un coleg de la Pro mi-a spus salariul lui. Era de vreo trei ori mai mare ca al meu

Înainte de plecarea sa de la Anntena 1, Dan Negru a făcut mai multe declarații referitoare la salariul pe care îl primea de mai mulți ani.

"Antena are bugete diferite, ca și cei cu telefonia mobilă. Dacă ești nou venit în rețea ai toate avantajele posibile, dacă ești de la început în rețea nu mai prezinți interes, ha,ha. Cei din managementul Antenei însă pot confirma că nu mi-am negociat salariul în anii ăștia mulți, m-a interesat în primul rând să am producții de succes. Degeaba ai un salariu mare dacă ai producții ieftine. Niște ani, cred că vreo 12, am avut același salariu de Revelioane deși eram lider an după an", spunea Dan Negru, într-un interviu pentru ciao.ro, înainte de plecarea de la Antena 1.

"Într-un an, un coleg de la Pro mi-a spus salariul lui, era de vreo trei ori mai mare ca al meu, deși eu eram liderul. Anul trecut chiar TVR și-a plătit mai bine prezentatorii de Revelion, deși eu am câștigat în audiențe mult mai mult. Oricât de zgârcit aș fi, nu e despre bani televiziunea. Am învățat-o de la oameni mari, legende în TV. Când Titus Munteanu m-a sunat în anii 90 ca să prezint Mamaia la TVR, nici prin cap nu mi-ar fi trecut să-l întreb de bani. Eram fericit că pot să prezint un asemenea eveniment încât m-aș fi dus pe jos la Mamaia. Nu am făcut televiziune ca să fac bani, am făcut bani ca să fac televiziune", a mai spus, atunci, prezentatorul tv (citește mai mult AICI).

