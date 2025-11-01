Cursă nebună între SUA și China pentru a ajunge primii pe Lună și a revendica sudul Lunii. Anunțul NASA îl zguduie însă pe Elon Musk

Iar compania SpaceX condusă de Elon Musk e un jucător cheie în acest plan al NASA. Doar că o veste recentă a căzut ca un trăsnet pentru Elon Musk.

Mai exact, industria spațială mondială a fost zguduită de o declarație făcută săptămâna trecută de administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, care a sugerat că NASA ar putea renunța la SpaceX pentru planurile sale de aselenizare în cadrul misiunii Artemis III. Compania fondată de Elon Musk deține în prezent un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru dezvoltarea sistemului de rachete Starship, vehiculul ales să transporte astronauți pe suprafața lunară.

Însă întârzierile semnificative în dezvoltarea Starship, combinate cu presiunea competitivă venită din partea Chinei, care plănuiește propria misiune lunară cu echipaj uman până în 2030, au determinat NASA să reevalueze strategia. Agenția a cerut atât SpaceX, cât și Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, care are un contract separat pentru un alt lander lunar, să prezinte până la 29 octombrie planuri concrete de accelerare a programului.

Totodată, NASA a început discuții și cu alte companii din domeniul aerospațial, cerându-le să vină cu soluții alternative pentru a ajunge mai rapid pe Lună. Potrivit CNN, agenția se pregătește să lanseze un apel oficial către industrie imediat după încheierea blocajului guvernamental de la Washington.

Cursă nebună între SUA și China pentru a ajunge primii pe Lună și a revendica sudul Lunii

NASA spera să trimită astronauți pe Lună până la jumătatea anului 2027.

„Există o anumită parte a Lunii despre care toată lumea știe că este cea mai bună”, a explicat administratorul NASA, referindu-se la regiunea Polului Sud, unde s-ar afla rezerve de gheață și zone cu lumină solară constantă. „Vrem să ajungem primii acolo și să revendicăm acel teritoriu pentru America”, a adăugat el.

Starship al lui Elon Musk, promovată drept cea mai puternică rachetă construită vreodată, a efectuat până acum 11 zboruri de testare suborbitale spectaculoase, demonstrând performanțe precum reaprinderea motoarelor în spațiu sau reutilizarea propulsoarelor. SpaceX susține că a îndeplinit 49 de etape contractuale legate de infrastructură, subsisteme și operațiuni, majoritatea la timp.

Totuși, 2025 a fost un an dificil pentru că trei prototipuri au explodat în timpul testelor, iar un al patrulea a luat foc la sol, afectând grav infrastructura facilității NASA din Texas. Aceste eșecuri au ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea companiei de a livra sistemul în timp util.

În prezent, planul NASA presupune ca astronauții să fie lansați cu capsula Orion, plasată pe racheta Space Launch System (SLS), ambele dezvoltate intern de agenție. După intrarea pe orbita lunară, echipajul s-ar transfera în Starship pentru coborârea pe Lună și întoarcerea pe orbită.

Dar sistemul Starship este încă departe de a fi gata. Nu a efectuat încă un zbor orbital complet și nici nu a demonstrat capacitatea de realimentarea în zbor, o etapă esențială pentru o misiune de asemenea amploare. Experții estimează că ar fi necesare între 10 și 40 de zboruri de realimentare pentru o singură misiune Artemis, un procedeu fără precedent în istoria explorării spațiale.

„SpaceX nu va reuși să facă acest lucru înainte de 2030”, a declarat Doug Loverro, fost director al programului de zboruri umane de la NASA, o opinie împărtășită de mai mulți foști oficiali ai agenției.