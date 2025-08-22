Data actualizării: | Data publicării:

Curs valutar BNR vineri 22 august, valabil în weekend și luni

Autor: Andrei Itu | Categorie: Economie
Foto: freepik
Foto: freepik

Curs valutar BNR. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de vineri 22 august 2025, valabil în weekend și luni 25 august 2025.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON



1 Euro EUR 5,0545
1 Dolar american USD 4,3573
1 Dolar australian AUD 2,7981
1 Leva bulgărească BGN 2,5844
1 Dolar canadian CAD 3,1321
1 Franc elveţian CHF 5,3834


1 Coroană cehă CZK 0,2056
1 Coroană daneză DKK 0,6771
1 Liră egipteană EGP 0,0899
1 Liră sterlină GBP 5,8454
100 Forinţi maghiari HUF 1,2762
100 Yeni japonezi JPY 2,9309


1 Leu moldovenesc MDL 0,2581
1 Coroană norvegiană NOK 0,4263
1 Zlot polonez PLN 1,1856
1 Rublă rusească RUB 0,0540
1 Coroană suedeză SEK 0,4519
1 Liră turcească TRY 0,1062
1 Rand sud-african ZAR 0,2469
1 Real brazilian BRL 0,7973
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6069


1 Rupie indiană INR 0,0498
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3131
1 Peso mexican MXN 0,2326
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5302
1 Dinar sârbesc RSD 0,0431
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1055
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1863


1 Baht thailandez THB 0,1335
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5573
1 Shekel israelian ILS 1,2804
100 Rupii indoneziene IDR 0,0267
1 Peso filipinez PHP 0,0764
100 Coroane islandeze ISK 3,5248
1 Ringgi malaysian MYR 1,0307
1 Dolar singaporez SGD 3,3800
1 Gram de aur XAU 466,5432
1 DST XDR 5,9426

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, scrie Agerpres.

Comentarii

