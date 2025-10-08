Curs valutar BNR azi 8 octombrie 2025. Cotațiile zilei

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR 8 octombrie. MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0963

1 Dolar american USD 4,3898

1 Dolar australian AUD 2,8802

1 Leva bulgărească BGN 2,6057

1 Dolar canadian CAD 3,1455

1 Franc elveţian CHF 5,4805

1 Coroană cehă CZK 0,2091

1 Coroană daneză DKK 0,6826

1 Liră egipteană EGP 0,0924

1 Liră sterlină GBP 5,8842

100 Forinţi maghiari HUF 1,2969

100 Yeni japonezi JPY 2,8698

1 Leu moldovenesc MDL 0,2593

1 Coroană norvegiană NOK 0,4390

1 Zlot polonez PLN 1,1986

1 Rublă rusească RUB 0,0537

1 Coroană suedeză SEK 0,4654

1 Liră turcească TRY 0,1055

1 Rand sud-african ZAR 0,2557

1 Real brazilian BRL 0,8193

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6166

1 Rupie indiană INR 0,0495

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3076

1 Peso mexican MXN 0,2384

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5294

1 Dinar sârbesc RSD 0,0435

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1059

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1952

1 Baht thailandez THB 0,1349

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5640

1 Shekel israelian ILS 1,3378

100 Rupii indoneziene IDR 0,0264

1 Peso filipinez PHP 0,0757

100 Coroane islandeze ISK 3,5940

1 Ringgi malaysian MYR 1,0413

1 Dolar singaporez SGD 3,3855

1 Gram de aur XAU 570,6857

1 DST XDR 5,9825

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.