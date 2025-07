Cum va arăta România în 2100? Pierderi de milioane de locuitori. Un alt stat important european, preferat de români, riscă să piarda 50% din populație

România se află pe lista scurtă a țărilor care vor suferi unul dintre cele mai abrupte declinuri demografice din lume până la sfârșitul acestui secol. Tendința este confirmată de multiple rapoarte internaționale, printre care un amplu studiu publicat în trecut de The Lancet și datele ONU, care semnalează o scădere alarmantă a populației în Europa de Est, în special în România, Bulgaria, Polonia și Republica Moldova.

Potrivit unei proiecții realizate de Institutul pentru Evaluarea Metricii Sănătății (IHME) și publicată în trecut de prestigioasa revistă The Lancet, populația globală va atinge un vârf în jurul anului 2064, ajungând la 9,7 miliarde de locuitori, pentru ca apoi să scadă la aproximativ 8,8 miliarde până în 2100. În această dinamică, peste 180 de țări vor înregistra o scădere a natalității sub nivelul de înlocuire de 2,1 copii per femeie, ceea ce înseamnă, în lipsa imigrației masive, un declin inevitabil al populației.

Printre statele cel mai grav afectate se numără Japonia, Coreea de Sud, Spania, Italia și... România. Conform estimărilor ONU, România ar putea avea în jur de 13-16 milioane de locuitori în anul 2100, față de aproximativ 19 milioane în prezent. Într-un scenariu pesimist, țara noastră ar putea pierde peste 30% din populație în mai puțin de 80 de ani.

Există îngrijorări și cu privire că Spania sau Itaia ar putea să își piardă în următoarele decenii jumătate din populație.

Populația rezidentă a României a început să scadă abrupt încă din anii ’90, pe fondul migrației masive și al unei natalități în continuă scădere. De altfel, în perioada 2000–2022, România a pierdut deja peste 3,5 milioane de locuitori. În proiecțiile Institutului Național de Statistică, în anul 2050 populația României ar putea coborî sub pragul de 16 milioane, iar până în 2100 s-ar putea apropia chiar de 13 milioane, cel mai scăzut nivel din ultimele două secole.

Scăderea natalității, emigrarea masivă, îmbătrânirea rapidă a populației și lipsa unor politici publice eficiente contribuie la acest declin, care are implicații economice și sociale grave. „România este într-o criză demografică de lungă durată. În următoarele decenii, raportul dintre populația activă și cea inactivă se va deteriora semnificativ, punând presiune pe sistemul de pensii, sănătate și piața muncii”, a comentat recent un expert al Le Monde, într-o analiză despre efectele demografice asupra economiei est-europene.

În acest context, România face parte dintr-un grup de țări est-europene – alături de Bulgaria, Croația, Serbia și Moldova – care riscă să piardă între 20% și 50% din populație până în 2100. Al Jazeera nota în trecut într-o analiză similară că „mai multe țări europene vor înregistra o înjumătățire a populației dacă nu iau măsuri drastice”.

Un alt raport publicat de Pew Research Center subliniază că țările aflate în această situație trebuie să regândească în mod fundamental politicile de imigrație, natalitate și sprijin pentru familii. De altfel, chiar și în Uniunea Europeană există voci care cer măsuri comune pentru combaterea depopulării regiunilor afectate.

Pentru România, miza este cu atât mai mare cu cât declinul demografic se suprapune peste alte crize structurale, precum exodul forței de muncă și îmbătrânirea populației. Potrivit datelor recensământului, începând cu anul 2031, numărul vârstnicilor va depăși numărul populației tinere, iar această realitate va deveni una dominantă pentru restul secolului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News