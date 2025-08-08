Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat un proiect de act normativ prin care modifică modul de calcul al impozitelor pe proprietate.

Proiectul de act normativ al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Acesta prevede măsuri la impozitele pe proprietate care „au în vedere principiul echității și al proporționalității, astfel încât conformarea privind achitarea obligațiilor față de stat să fie aplicabilă tuturor persoanelor, și nu doar celor care se conformează în mod voluntar prevederilor legale”, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

Construcțiile ilegale, impozitate cu 100% pentru o perioadă de cinci ani

Valoarea de impozitare pentru lucrările realizate legal, cu autorizație de construire, va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, precum anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia.

„Practic, se asigură că impozitul se stabilește în funcție de date concrete și oficiale, pentru a evita interpretări sau estimări neclare”, se precizează în nota de fundamentare.

În cazul lucrărilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele ridicate înainte de 1 august 2001, situația se modifică. În cazul lucrărilor ridicate înainte de 1 august 2001, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate.

Construcția fără autorizații va fi impozitată cu 100% pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constătării neregulii. Autoritățile speră ca prin această măsură să împuște doi iepuri, pe de o parte să descurajeze construcțiile ilegale, iar pe de altă parte să crească veniturile la bugetul de stat, potrivit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ce se întâmplă cu cei care nu declară clădirile

Impozitul va fi datorat nu doar pentru clădirile cu autorizație valabilă, ci și pentru cele construite cu autorizație expirată, dacă nu s-a solicitat prelungirea. De asemenea, se aplică impozit și pentru cele construite fără autorizație, dacă acestea sunt constatate de autorități până la 31 decembrie a anului anterior.

Potrivit notei de fundamentare, aceasta asigură o mai bună evidență și fiscalizare a clădirilor, chiar și în cazul construcțiilor ilegale sau incomplete, pentru creșterea conformității fiscale și urbanistice.

În cazul clădirilor finalizate parțial, dar care nu au obținut prelungirea autorizației de construire, acestea trebuie declarate pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, care atestă stadiul fizic și suprafața construită. Proprietarul care lucrează în regie proprie trebuie să notifice autoritatea locală. Scopul este identificarea și impozitarea acestor clădiri parțiale, chiar dacă nu sunt finalizate sau nu au autorizație completă.

Proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea duce la majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni.

Dronele, folosite pentru verificarea proprietăților

Locuințele vor fi verificate de autorități atât prin inspecții pe teren și imagini satelitare, cât și cu ajutorul dronelor și altor tehnologii moderne. Imaginile obținute cu acestea pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare.

Structurile specializate din urbanism și fiscalitate vor coopera pentru a transmite automat date despre autorizațiile de construire, valabilitatea și caracteristicile tehnice (suprafață, materiale), pentru a stabili corect impozitul.

De asemenea, potrivit proiectului, pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic se stabilește un singur termen de plată a impozitului, respectiv data înstrăinării.

Proprietarul are obligația de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport și precizând că, din data de 1 ianuarie a anului următor radierii, acesta nu mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport. De asemenea, are obligația de a achita toate obligațiile fiscale restante până la data radierii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News