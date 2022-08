Cum se simte Narcisa Suciu, la o lună de când a fost operată de urgență

Narcisa Suciu a trecut printr-o cumpănă foarte dificilă în urmă cu aproximativ o lună, când a fost operată de urgență. Chiar dacă știa că nu are nicio problemă de sănătate, îndrăgita artistă s-a simțit dintr-o dată rău, ajungând imediat pe mâinile medicilor. Acolo, specialiștii au observat faptul că aceasta avea un apendice perforat și că făcuse septicemie, motiv pentru care au decis să o bage pe solistă imediat în operație. În exclusivitate pentru Spectacola, Narcisa Suciu a dezvăluit cum a arătat recuperarea după o astfel de afecțiune, dar și cum se simte în prezent.

„Mă simt bine. Sunt recuperată total. Mi se pare o minune, sincer. Și doctorul mi-a spus: „Nu știu ce fel de corp ai” și nu și-a explicat cum am venit pe picioare, iar recuperarea s-a întâmplat foarte repede. Eu nu am luat antibiotice de 10-15 ani. Eu nu iau niciodată pastile, așa că tot ce mi-au administrat acum a funcționat. Dacă ai sistemul plin de antibiotice, e foarte greu să funcționeze. M-a ajutat foarte mult în recuperare faptul că am avut câinele, iar eu în fiecare dimineață și seara ies cu el afară, merg kilometri mulți, am fost într-o formă fizică bună și nu am nici alte boli asociate, iar cel mai important este faptul că operația a fost făcută pe cale laparascopică, pentru că dacă m-aș fi dus oriunde în altă parte, ar fi trebuit să mă taie de sus în jos, pentru că puroiul era întins din diafragmă până în jos, în capătul abdomenului. Mi-a spus doctorul că nu era niciun loc fără puroi. Toată infecția era răspândită și în sânge și clar m-ar fi tăiat. Medicul a știut exact ce să-mi zică, într-o zi în care m-am simțit rău m-a luat foarte tare și m-a întrebat de ce mă simt rău, că analizele sunt bune toate.”, a declarat Narcisa Suciu pentru Spectacola.

