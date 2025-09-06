Data publicării:

EXCLUSIV  Cum se face homeschooling sau home education în Anglia. ”Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni”

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Stiri
foto ilustrativ pexels
foto ilustrativ pexels

Mai puțin întâlnit în România, sistemul de învățământ acreditat, de acasă, este foarte bine reglementat în Anglia, unde copiii intră la universități fără a trece prin stresul examenului vreodată în viața de elev. 

Monica Nechita s-a întors în România, în București, împreună cu familia sa, formată din soț și patru copii. Trăise 23 de ani în Italia și Anglia înainte de a decide să se mute în România. Au rezistat aici doar 10 luni. 

Citește mai mult aici: EXCLUSIV  Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO

În cadrul interviului acordat DCNews și ȘtiriDiaspora, Monica Nechita a vorbit despre educația aleasă pentru copiii săi, care învață în sistem home education. Această educație a continuat inclusiv pe teritoriul României, iar Monica explicat cum e posibil. 

”I-ar fi bulversat”

”Ei nu merg într-un sistem școlar clasic. Mi-a fost mai ușor să ne mutăm, din punctul acesta de vedere, pentru că noi nu intenționam să-l mutăm într-un sistem școlar și cred că asta i-ar fi bulversat. Mulți ne-au întrebat de ce nu-l înscriem pe băiatul mare... Eu cred că i-ar strica complet educația dacă l-aș înscrie la o vârstă ca a lui - 16 ani - el neavând habar ce înseamnă să învețe într-un sistem școlar românesc. Este complet diferit. N-am decis pentru că, personal, faptul că facem homeschooling sau home education, cum se numește aici, nu a fost ales din cauză că nu ne plac școlile în Anglia, ci a fost o convingere personală că e o opțiune potrivită. Pentru noi, a fost o libertate

În fiecare țară, funcționează foarte diferit. Mulți vor veni și vor spune că-n România e ilegal. În România este legal, atât timp cât tu te asociezi și ești înscris la o școală acreditată. Noi eram înscriși la o școală din SUA, deci legal și pe teritoriul României.

În Anglia, e mult mai reglementat. Legea spune foarte clar că este datoria părintelui să se îngrijească de copiii proprii ca să fie siguri că primesc o educație adecvată, fie într-un sistem școlar de stat, fie în alte modalități, care pot fi școli private, tutori sau să alegi să folosești o anumită curiculă sau nu. 

Foarte mulți cred că părintele devine profesor. La început, da, este așa. De exemplu, pe fetița mai mică, eu am învățat-o să citească și să scrie. Apoi, scopul părintelui este să-i oferi suport și să-l ajuți pe copil să se ghideze. Normal că, pe parcurs, vei mai avea nevoie de anumite lecții extra, în baza a cât de descurcăreț este copilul și cât de mult îl poți ajuta și tu. Dar nu înseamnă că părintele devine un profesor 100% pregătit în orice materie, ci acea persoană care este atentă la nevoile copilului, îi oferă materialele adecvate și-l ajută să fie conștiincios în ce face. Devin copii autonomi și responsabili de ceea ce învață, pentru că-și dau seama că depinde foarte mult de disciplina lor. 

Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni: fie reintegrezi copilul în sistem când e momentul să dea examenele (clasele a XI-a și a XIII-a), fie le dai independent, adică să se pregătească copilul acasă, merge la centre autorizate și dă separat examenele sau poate alege să facă diferite alte certificări (...)

Sunt persoane care nu dau examene, pentru că, în ziua de astăzi, în foarte multe universități, inclusiv în Marea Britanie, ești acceptat fără să ți se ceară diplome, pentru că se dă examen de admitere.

Eu am făcut IT în Anglia, nu mi s-a cerut nicio certificare. În primul an, am fost mulți înscriși, dar în al doilea am am fost mult mai puțini, nefăcând față. 

Depinde foarte mult ce dorește și copilul. De exemplu, băiatul mai mare va fi reintegrat anul acesta în colegiu” a descris Monica sistemul. 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cum se face homeschooling sau home education în Anglia. ”Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni”
06 sep 2025, 22:28
Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți
06 sep 2025, 19:49
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament
06 sep 2025, 14:25
Educaţia religioasă, mai importantă decât educaţia formală? "Nu e vorba doar despre cele 10 porunci"
06 sep 2025, 12:56
Crește numărul elevilor în clasă, în noul an școlar. Ministrul Educației: Noi eram spre 40 și totuși a fost o clasă bună
04 sep 2025, 22:04
Guvernul a aprobat bursele pentru elevi: Daniel David anunță sumele și condițiile de acordare
04 sep 2025, 18:06
ParintiSiPitici.ro
Abilitățile pe care profesorii se așteaptă să le vadă la elevi încă din prima zi de școală
06 sep 2025, 20:01
Marii absenți din școală. Explicația profesoarei Mariana Badea
04 sep 2025, 14:03
Incertitudine pentru trei milioane de elevi. Dragi profesori, respectul nu se câștigă doar prin proteste și marșuri
03 sep 2025, 18:58
Media and Innovative Communication, masterat în limba engleză la Universitatea din București
03 sep 2025, 14:26
42% dintre elevi nu înțeleg ceea ce citesc. Mariana Badea explică de unde vine această criză
03 sep 2025, 11:18
PAH, răspuns la ”Vai, cum vă permiteți să le răpiți copilașilor bucuria festivităților din prima zi de școală?”: Se știe, sunt fierți
02 sep 2025, 20:50
Mariana Badea, profesoara care n-a lăsat telefoanele să înlocuiască lectura: „Fiecare elev avea opera literară pe bancă”
02 sep 2025, 14:09
Profesorii merg la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: Protest istoric pe 8 septembrie 2025, la Cotroceni și Guvern
01 sep 2025, 11:37
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
31 aug 2025, 15:31
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
Rezultate finale Bacalaureat/ Au fost publicate notele la BAC - UPDATE
26 aug 2025, 08:21
Ministerul Educaţiei le explică profesorilor ce clase sunt afectate, de fapt, de măsurile fiscal-bugetare
25 aug 2025, 21:16
Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie
25 aug 2025, 11:25
Sâmbătă, 30 august, încep înscrierile online la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență și masterat – sesiunea toamnă
25 aug 2025, 10:29
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
23 aug 2025, 12:34
NU se știe când începe școala! Ministrul Educației face apel la profesori
22 aug 2025, 16:51
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
18 aug 2025, 20:09
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe
18 aug 2025, 12:11
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
15 aug 2025, 17:44
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
14 aug 2025, 19:00
Ore mai multe, răbdare mai puțină. Efectele ascunse ale „Legii Bolojan”. Învățător, semnal de alarmă înainte de începerea școlii
15 aug 2025, 18:28
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
13 aug 2025, 18:24
Comasare școli. Prof. Cornelia Popa Stavri: Mi se pare că am dus într-un absurd extraordinar această idee a economiei
13 aug 2025, 17:22
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului
13 aug 2025, 08:33
Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații au susținut azi Proba la Matematică sau Istorie / Update
12 aug 2025, 08:35
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
11 aug 2025, 22:26
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
11 aug 2025, 22:05
Cum afectează creșterea normei didactice profesorii și elevii din România: „Nu suntem într-un sistem mecanic”
11 aug 2025, 20:38
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română / Update
11 aug 2025, 08:54
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
09 aug 2025, 16:39
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
09 aug 2025, 00:01
Federațiile din Educație, demers pentru abrogarea Legii Bolojan
08 aug 2025, 09:03
Istoria ca poveste sau ca definiție academică? Lecția amară din manualele școlare / video
05 aug 2025, 09:26
Noi reglementări privind bursele pentru studenți. Ordinul ministrului Daniel David, publicat în Monitorul Oficial
05 aug 2025, 08:08
Marius Pieleanu, într-un comunicat de presă, anunță că își caută dreptatea în instanță împotriva SNSPA și a defăimării publice
04 aug 2025, 13:10
Sorin Ivan, poem: Noi, cei care am visat nemurirea…
04 aug 2025, 10:10
A început a doua sesiune a bacalaureatului. Probele de evaluare a competențelor, primul test al toamnei / Calendarul complet
04 aug 2025, 09:32
Prof. Ovidiu Pânișoară, amintire din școala generală: Doamna dirigintă a plâns când a văzut fapta
02 aug 2025, 12:28
Elevii români, 4 medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric pentru România
02 aug 2025, 09:32
Nume istoric pentru promoția aniversară de ofițeri medici din 2025
31 iul 2025, 10:21
Profesorii au ieșit în stradă. Spun că vor întârzia începerea noului an școlar și cer demisia ministrului Educației
30 iul 2025, 11:24
ASE a încheiat înscrierile pentru Admiterea la toate ciclurile de studii universitare, sesiunea iulie 2025
30 iul 2025, 10:41
Nou curs postuniversitar lansat de Facultatea de Jurnalism a Universităţii din Bucureşti
30 iul 2025, 08:19
Victoria nevăzută a României: Am intrat pe lista scurtă, până la ultimul vot - VIDEO
28 iul 2025, 10:55
Sindicatele cer lui Nicușor Dan să nu promulge „legea austerității care lovește în profesori și elevi”
24 iul 2025, 13:18
Cele mai noi știri
acum 10 minute
O femeie din Suceava a vrut să facă investiția vieții, dar a pierdut toți banii. Țeapă printr-o aplicație financiară
acum 18 minute
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere
acum 21 de minute
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”
pe 6 Septembrie 2025
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari
pe 6 Septembrie 2025
Cum să adormi în 10, 60 sau 120 de secunde
pe 6 Septembrie 2025
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei
pe 6 Septembrie 2025
Cum se face homeschooling sau home education în Anglia. ”Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni”
pe 6 Septembrie 2025
Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry
Cele mai citite știri
pe 6 Septembrie 2025
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
pe 6 Septembrie 2025
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
pe 6 Septembrie 2025
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
pe 6 Septembrie 2025
Miza demisiei lui Piedone din PUSL. De a ales să-și facă un partid nou 
pe 6 Septembrie 2025
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, fotografiată cu berea în mână pe Arena Națională 
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel