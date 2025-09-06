Cum se face homeschooling sau home education în Anglia. ”Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni”

Mai puțin întâlnit în România, sistemul de învățământ acreditat, de acasă, este foarte bine reglementat în Anglia, unde copiii intră la universități fără a trece prin stresul examenului vreodată în viața de elev.

Monica Nechita s-a întors în România, în București, împreună cu familia sa, formată din soț și patru copii. Trăise 23 de ani în Italia și Anglia înainte de a decide să se mute în România. Au rezistat aici doar 10 luni.

În cadrul interviului acordat DCNews și ȘtiriDiaspora, Monica Nechita a vorbit despre educația aleasă pentru copiii săi, care învață în sistem home education. Această educație a continuat inclusiv pe teritoriul României, iar Monica explicat cum e posibil.

”I-ar fi bulversat”

”Ei nu merg într-un sistem școlar clasic. Mi-a fost mai ușor să ne mutăm, din punctul acesta de vedere, pentru că noi nu intenționam să-l mutăm într-un sistem școlar și cred că asta i-ar fi bulversat. Mulți ne-au întrebat de ce nu-l înscriem pe băiatul mare... Eu cred că i-ar strica complet educația dacă l-aș înscrie la o vârstă ca a lui - 16 ani - el neavând habar ce înseamnă să învețe într-un sistem școlar românesc. Este complet diferit. N-am decis pentru că, personal, faptul că facem homeschooling sau home education, cum se numește aici, nu a fost ales din cauză că nu ne plac școlile în Anglia, ci a fost o convingere personală că e o opțiune potrivită. Pentru noi, a fost o libertate.

În fiecare țară, funcționează foarte diferit. Mulți vor veni și vor spune că-n România e ilegal. În România este legal, atât timp cât tu te asociezi și ești înscris la o școală acreditată. Noi eram înscriși la o școală din SUA, deci legal și pe teritoriul României.

În Anglia, e mult mai reglementat. Legea spune foarte clar că este datoria părintelui să se îngrijească de copiii proprii ca să fie siguri că primesc o educație adecvată, fie într-un sistem școlar de stat, fie în alte modalități, care pot fi școli private, tutori sau să alegi să folosești o anumită curiculă sau nu.

Foarte mulți cred că părintele devine profesor. La început, da, este așa. De exemplu, pe fetița mai mică, eu am învățat-o să citească și să scrie. Apoi, scopul părintelui este să-i oferi suport și să-l ajuți pe copil să se ghideze. Normal că, pe parcurs, vei mai avea nevoie de anumite lecții extra, în baza a cât de descurcăreț este copilul și cât de mult îl poți ajuta și tu. Dar nu înseamnă că părintele devine un profesor 100% pregătit în orice materie, ci acea persoană care este atentă la nevoile copilului, îi oferă materialele adecvate și-l ajută să fie conștiincios în ce face. Devin copii autonomi și responsabili de ceea ce învață, pentru că-și dau seama că depinde foarte mult de disciplina lor.

Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni: fie reintegrezi copilul în sistem când e momentul să dea examenele (clasele a XI-a și a XIII-a), fie le dai independent, adică să se pregătească copilul acasă, merge la centre autorizate și dă separat examenele sau poate alege să facă diferite alte certificări (...)

Sunt persoane care nu dau examene, pentru că, în ziua de astăzi, în foarte multe universități, inclusiv în Marea Britanie, ești acceptat fără să ți se ceară diplome, pentru că se dă examen de admitere.

Eu am făcut IT în Anglia, nu mi s-a cerut nicio certificare. În primul an, am fost mulți înscriși, dar în al doilea am am fost mult mai puțini, nefăcând față.

Depinde foarte mult ce dorește și copilul. De exemplu, băiatul mai mare va fi reintegrat anul acesta în colegiu” a descris Monica sistemul.

