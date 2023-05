Cum să acorzi corect primul ajutor în cazul unui accident rutier. Care sunt situațiile în care poți extrage o persoană dintr-o mașină accidentată / video

„Dacă vorbim de acordarea primului ajutor, știu din experiență și din ce am mai discutat cu persoane care nu lucrează în domeniu, că există două reticențe. În primul rând, se feresc din punct de vedere legislativ să intervină pentru că au această teamă că pot face ceva greșit și după aceea pot fi trași la răspundere, sau mai este a doua situație, din necunoștință de cauză. Astăzi o să vă la lămuresc aceste aspecte.

Legislația spune foarte clar, în momentul în care suntem de față atunci când se întâmplă un accident rutier, prima obligație pe care o avem este să sunăm la 112. E important să dăm și niște detalii de la accidentul rutier, legate de numărul de victime, autoturisme implicate, dacă putem să aproximăm vârsta. Există un ordin care reglementează acest aspect, legat de intervenția la accidentele rutiere, de către persoanele aflate la locul incidentului și nu au cunoștințe necesare.

Potrivit ordinului, dacă nu au cunoștințele necesare acordării primului ajutor și nici nu pot obține indicații de specialitate, (aici puteți primi când sunați la 112 pentru că acolo este în spatele telefonului, poate un asistent medical, un medic, care vă coordonează prin intermediul telefonului, în funcție de detaliile pe care voi le furnizați de la fața locului), acționează pentru a îndepărta pericolul de victimă sau pentru a îndepărta victima de un pericol iminent și pentru a asigura confortul victimei până la sosirea echipajelor de intervenție, evitând efectuarea unor manevre care pot agrava situația pacientului.

Mai este articolul 4, care menționează că persoanele aflate la locul unui accident rutier vor evita scoaterea victimelor din autovehiculele accidentate. Aici avem niște excepții și o să vă arăt cum se poate realiza corect. Sunt niște situații când se acceptă extragerea sau mutarea victimei, doar atunci când vorbim de un pericol iminent de explozie, incendiu, înec (pentru că mașină s-ar putea să fi căzut în apă și să se scufunde într-un timp foarte scurt), prăbușire sau evacuarea zonei pentru că in zonă sunt materiale sau substanțe periculoase.

Mergem pe situația în care în urma unui accident rutier, șoferul rămâne la volan. Sunt două situații aici, poate că a rămas la volan pentru că este inconștient sau din cauza leziunilor nu se poate autoevacua. În momentul extragerii trebuie să fim precauți pentru că există tendința de a ajuta și de face bine, dar totuși nu trebuie să-l scoatem trăgând de mâini și ignorând zona capului, gâtului și a toracelui.

Primul pas, înainte de a interveni, este să ne asigurăm că nu sunt pericole pentru noi. Scoatem cheile din contact, le punem pe bord, ne asigurăm că centura este desfăcută, apoi atenție la picioare pentru că urmează să-l extrag, să nu cumva să fie prinse sub pedală. Dacă sunt prinse le vom scoate ușor, le dăm înapoi. Voi introduce o mână pe sub mâna lui și îi voi fixa mandibula, cu cealaltă vin pe spate până la nivelul cervical, îl voi îndrepta, apoi bag mâna prin spatele persoanei. Dacă am o curea rezistentă pot să apuc de curea, dacă nu, îl apuc de torace, trag, ridic și mă dau în spate și îl pot lăsa jos.

Dacă are hemoragie, putem să improvizăm. Folosind o bluză, un fular, direct peste rană, dăm de jur împrejur și strângem.”, a spus Ionuț Ioțe.

