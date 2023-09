Cum poți economisi bani fără a-ți schimba stilul de viață. Sfaturile consilierului din umbră al multimilionarilor din țara noastră

Consilierul din umbră al multimilionarilor din țara noastră, Bogdan Dinu, a explicat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN cum pot românii să economisească bani fără a-și schimba stilul de viață.

"În primul rând, multe dintre cheltuieli sunt impulsive. De exemplu, venim de la job, ne-a stresat toată ziua șeful, ne-am certat cu colegul, sau ne-am certat cu partenerul, și merităm și noi o recompensă, astfel încât să ne simțim mai bine, fie o ciocolată, fie un gadget, orice.

Și atunci facem cheltuiala respectivă pentru că și online-ul respectiv, sau atunci când suntem în magazin, ne ”ajută” să facem cheltuieli impulsive. (...) Ce am putea să facem? De exemplu să punem stop, să ne întrebăm dacă avem nevoie de cheltuiala respectivă, să mă întreb dacă am nevoie de un telefon nou sau de o tabletă... În momentul acela ar trebui să dăm răgaz o săptămână, două, trei... De ce? Pentru că poate găsim chiar un preț mai bun în cele două-trei săptămâni, respectiv ne putem da seama că am uitat complet că avem nevoie de o tabletă. Pentru că a fost doar un impuls.

Cheltuieli inutile

Altă cheltuială pe care o facem des este o cheltuială inutilă, așa cum o numesc eu. Avem multe cheltuieli inutile. De exemplu avem abonamente, dar nu folosim serviciile abonamentului respectiv. De exemplu am abonament la sală dar nu am mai fost la sala de trei luni. Sau am abonament la capsule de cafea, dar eu nu am mai băut cafea la capsulă de patru luni.

Eu personal, în fiecare lună, îmi trec toate cheltuielile pe care le am, și pe cele din cont. Și o dată la șase luni văd că am un abonament la sală și nu am fost la sală. Ori încep să mă duc la sală, ori tai sala de pe listă...

Un exemplu de economie, fără să îți tai nimic din stilul de viață

Un alt exemplu de economie, fără să îți tai nimic din stilul de viață, asta contează, să nu trăiești frugal, să trăiești așa cum îți place, dar să nu cheltuiești inutil. Mănânci o ciocolată în fiecare zi, de exemplu, te duci la birou și cât aștepți metroul mănânci o ciocolată. Pot să constat că acea ciocolată este pe bugetul meu în fiecare lună, o văd ca pe o cheltuială, dar pot alege să nu mai iau ciocolata de la tonomatul de la metrou, ci să iau ciocolata de la supermarket, câte 12 la bax, și economisesc astfel poate 30%, menținându-mi stilul de viață.

Ce vreau să spun este că avem mai multe cheltuieli inutile care pot fi eliminate fără să fim afectați emoțional", a spus Bogdan Dinu.

