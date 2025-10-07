Cum compensează Ucraina lipsa soldaților pe front

Armata ucraineană a înregistrat în septembrie o creştere cu 11% a obiectivelor ruse lovite de dronele sale pe linia frontului, comparativ cu luna precedentă, ceea ce a avut ca rezultat creşterea cu 23% a numărului victimelor în rândul trupelor inamicului, comparativ luna august, conform datelor făcute publice de comandantul şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, citat marţi de EFE și Agerpres.



Majoritatea acestor atacuri au fost efectuate cu drone de supraveghere, aparate simple, concepute iniţial pentru înregistrări video la distanţe relativ scurte, care în acest război sunt adaptate pentru a transporta explozibili, extinzându-li-se totodată raza de acţiune, a explicat Sîrski.



În septembrie, dronele ucrainene au lovit 66.500 obiective ruseşti pe front şi au provocat în rândul trupelor inamice peste 18.000 de victime, morţi şi răniţi, a precizat el.



Oleksandr Sîrski a furnizat aceste informaţii într-o reuniune cu comandanţi ai armatei ucrainene responsabili de utilizarea dronelor pe front.



Operaţiunile cu drone terestre s-au dublat în septembrie faţă de luna precedentă, a subliniat generalul ucrainean.



Conform datelor furnizate de platforma ucraineană de analiză a războiului DeepState, Rusia a cucerit în septembrie cu 44 % mai puţin teritoriu decât în luna august.