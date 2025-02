Cum au reușit Trump și Musk să atragă susținerea publicului. Ponta: Asta vor oamenii / video

Victor Ponta a vorbit despre necesitatea unei reforme fundamentale a sistemului și consideră esențială menținerea instituțiilor democratice. El a comparat această abordare cu modelul din SUA, unde Donald Trump a reconfigurat Partidul Republican din interior.

„Eu nu cred că trebuie doar Călin Georgescu să vorbească de schimbare. Și eu cred în schimbare, doar că o văd altfel decât Călin Georgescu. Domnia sa spune: „Venim și aruncăm în aer tot sistemul". Eu vin și spun: Am fost aruncat din sistem de două ori, cred că trebuie reformat fundamental, dar cred că avem nevoie de instituții democratice", a spus Victor Ponta.

„Adică cum fac Trump și Musk în Statele Unite, același model, același timp de schimbare.”, a spus Bogdan Chirieac.

„În primul rând, Donald Trump conduce cel mai mare partid din America. Sigur că are un discurs antisistem, dar Partidul Republican e cel mai important partid din America „de sistem”: are majoritate în Congres, are majoritate în Senat, are majoritatea guvernatorilor, deci este o mașinărie politică extraordinar de puternică pe care Donald Trump a schimbat-o după 2020.", a spus Victor Ponta.

„Oamenii vor ca politicianul să vorbească cu ei"

Victor Ponta a evidențiat rolul tehnologiei în schimbarea comunicării politice, subliniind că oamenii vor un dialog direct cu liderii, nu doar discursuri formale în fața unui public restrâns. Potrivit acestuia, politicienii trebuie să folosească rețelele sociale și platformele online pentru a interacționa autentic cu electoratul.

„Elon Musk vine și adaugă la discursul politic corect și conservator-reformator al lui Trump, și spune: „Lumea s-a schimbat datorită tehnologiei." Oamenii vor ca politicianul să vorbească cu ei.

Cum vorbește cu ei? În telefon. Deschid telefonul și mă uit la un clip în care Donald Trump, Georgescu sau Ponta, nu că țin niște discursuri în fața aceluiași activ de partid, cu oameni care întotdeauna l-au lăudat și pe Antonescu, și pe Ciolacu, și pe Ponta, și pe Geoană, și pe toată lumea. Nu! Vorbește cu mine! Mă auzi direct tu, ca politician. Cum? Uitându-te pe rețele sociale, pe bloguri, pe site-uri și spunându-mi direct ce vrei să faci pentru mine.

Elon Musk, și după aceea ați văzut cum s-au predat toți ceilalți - Zuckerberg, TikTok, toată lumea - s-au așezat în spatele lui Donald Trump și au zis: „Da, înțelegem predominanța politică, noi punem tehnologia. Reconectați-vă la electorat, nu mai stați închiși pe scene, în niște săli închise în care oamenii nu au acces și nu înțeleg nimic din niște discursuri formale.”, a spus Victor Ponta la DC News.

