Cum a ajuns Elon Musk bogatul lumii. Totul de la Tesla, Space X și PayPal, până la "păcăleala" cu Dogecoin: Viitorul banilor, va cuceri toată lumea

La 49 de ani, Elon Musk este al doilea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 183,9 miliarde de dolari, potrivit Indicelui Miliardarilor Bloomberg.

La începutul anului 2021, Elon Musk, patronul Tesla și SpaceX, a devenit cel mai bogat om din lume, însă, după șase săptămâni, a fost detronat de către Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Deși pandemia de COVID-19 a adus pierderi enorme în economiile mondiale, bogații lumii s-au îmbogățit, iar averile lor au crescut și cu 31%, ajungând la colosala sumă de 7.600 de miliarde de dolari.

În ceea ce-l privește pe Elon Musk, averea sa de la începutul anului 2020 era estimată la 27 de miliarde de dolari, însă creșterea acțiunilor Tesla și generosul pachet de venituri din ultimele luni au adăugat la averea lui peste 150 de miliarde de dolari.

Încă din prima lună a anului 2021, datorită acțiunilor pe care acesta le avea la Tesla, a reușit să adune până la 202 miliarde de dolari.

Elon Musk a fost dintotdeauna un antreprenor de succes, care avea visuri mari și pe care știa că le va realiza mai devreme sau mai târziu.

Bazându-se pe o echipă operațională extrem de bine pregătită, Elon Musk a reușit că construiască proiectele la care a visat și care l-au adus trepatat în topul bogaților lumii.

Chiar dacă mulți cred că este doar un afacerist, e bine de știu că Elon Musk este fizician, inginer, designer și proiectant industrial, inventator și inovator, programator și creator de software, antreprenor tehnologic și filantrop, CEO pentru diferite companii, demosntrându-și și cultivându-și cunoștințele și capacitățile antreprenoriale.

Tesla, compania de construcție de automobile electrice de înaltă performanță, este cea care i-a adus lui Elon Musk primele și cele mai importante venituri și satisfacții. Această companie este și furnizorul central de stocare a bateriilor la scară globală.

Fără Tesla, probabil, Elon Musk nu ar fi fost astăzi cel mai bogat om din lume.

Space X este al doilea business care i-au adus un succes și mai mare. Specializat în fabricarea tehnologiilor de explorare spațială și aerospațială, SpaceX a fost un concept ce dorea să ofere o alternativă de transport mai rentabil în spațiu, cu scopul de a coloniza și alte planete, în special planeta Marte.

Nu în ultimul rând, Musk a fondat X.com, o bancă online care s-a unit cu Confinity în 2000, care a lansat PayPal anul anterior iar apoi a fost cumpărat de eBay pentru $1.5 miliarde în octombrie 2002.

Paypal, portofelul electronic fără de care nu ar fi fost posibile multe tranzacții are un rol important și în viața profesională a lui Elon Musk. Chiar dacă acum nu mai face parte din acest proiect, miliardarul și-a pus amprenta în gestionarea afacerii care i-a adus, de altfel, venituri consistente, potrivit historia.ro

Alături de fratele său, Kimbal Musk, Elon Musk a co-fondat Zip2, o companie de software web, care a fost cumpărată de Compaq pentru $340 milioane în 1999.

În urma câtorva mesaje publicate pe Twitter, Elon Musk a reușit să vândă 20.000 de aruncătoare de flăcări la un preț de 500 de dolari bucata.

Musk susținea că aruncatorul de flacari e "garantat sa anime orice petrecere". Așa a reușit Elon Musk să strânga 10 milioane de euro din această campanie, bani care au mers la societatea The Boring Company, care vrea sa construiasca un tren de mare viteza.

Pe 27 ianuarie, Musk a anuntat ca se pot face comenzi pentru aruncatorul sau de flacari.

Potrivit publicaţiei americane Business Insider, Musk şi-a câştigat miliardarele fără să încaseze bani de la Tesla. CEO-ul refuză salariul de 56.000 de dolari pe care l-ar primi în fiecare an.

Dacă toate proiectele de până acum par desprinse din filme, ei bine, miliardarul și-a lansat prima monedă virtuală, numită Dogecoin.

Dogecoin este a patra criptomonedă după valoarea de piață, ce atinsese 73 de cenți pe unitate sâmbătă, scăzând până la 51,4 cenți în timpul emisiunii din weekend la care a participat Elon Musk.

Mai exact, în timpul emisiunii Saturday Night Live, Elon Musk a spus, în glumă, că Dogecoin este "o păcăleală". Gluma miliardarului a costat, iar moneda a scăzut puternic.

Acesta a mai completat că "Dogecoin este viitorul banilor, un vehicul financiar de neoprit care va cuceri toată lumea".

Dogecoin a fost într-adevăr o criptomonedă pornită în glumă în 2013, dar care a crescut cu peste 20.000% în ultimul an. Moneda creată de Elon Musk a fost încurajată de investitorul Mark Cuban, Snoop Dogg și Gene Simmons, ptorivit digi24.ro.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a dezvăluit că are sindromul Asperger în cadrul emisiunii Saturday Night Live (SNL).



Musk, în vârstă de 49 de ani, le-a spus telespectatorilor că este „prima persoană cu Asperger” care a găzduit programul de lungă durată. Anunțul a fost primit cu aplauze din partea publicului.

Se crede că este prima dată când Elon Musk vorbește despre starea sa de sănătate, potrivit BBC NEWS.



Oamenii cu Asperger interpretează mediul din jurul lor în mod diferit față de alte persoane. Sindromul Asperger începe în copilărie și durează de regulă până la maturitate. Afecțiunea se caracterizează prin comportament repetitiv care afectează capacitatea de a comunica.

