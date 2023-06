Culturile de sorg, alternativă la porumb pentru zonele secetoase

Fermieri din Nădlac care în 2022 au avut recolte de porumb de zece ori mai mici decât media anuală din cauza secetei prelungite încep din acest an să testeze cultura de sorg, o plantă rezistentă la lipsa apei, care îşi are originea în Africa şi pe care pariază acum în condiţiile schimbărilor climatice.

Preşedintele Asociaţiei 'Ţăranul nădlăcan', Gheorghe Porubsky, a declarat marţi, pentru Agerpres, că în zonă se testează diferite culturi alternative la porumb, între care sorgul, care ar putea înlocui pe viitor porumbul.

„În ultimii ani am văzut cum se schimbă clima, avem mai multă secetă şi arşiţă, iar asta ne obligă să luăm în calcul noi culturi, care să înlocuiască porumbul. Testăm sorgul, eu personal am plantat recent pe cinci hectare, iar recoltarea va avea loc în octombrie - noiembrie, aproximativ la fel ca porumbul. Această plantă poate fi salvarea noastră, pentru că Nădlacul a fost calamitat anul trecut, când am avut o producţie de 10-12 ori mai mică la porumb faţă de normal. Sorgul are mai multe întrebuinţări, din sămânţă se obţine o făină fără gluten din care se face o pâine foarte bună, tulpina poate fi folosită la extragerea sucurilor dulci, iar plata întreagă poate fi folosită ca plantă energetică”, a declarat Gheorghe Porubsky.

Fermierul a spus că în luna februarie a participat la un simpozion pe tema cultivării sorgului, la care a întâlnit inclusiv companii care cumpără producţia, din România şi Ungaria. „M-am lăsat uşor convins, pentru că am înţeles că sorgul poate să ne salveze. Am deja contacte de la doi cumpărători din Ungaria şi unul din România. Noi estimăm că vom obţine cinci - şapte tone de sămânţă la hectar, care anul trecut s-a vândut cu 1,5 - 1,6 lei kilogramul, aproximativ la fel ca porumbul.

Planta nu este la fel de rentabilă, pentru că la porumb producţia este mai mare la hectar, dar în condiţii de secetă, când la porumb poţi să pierzi totul, cu sorgul se poate face profit. Anul trecut, mulţi dintre fermierii din Nădlac au pierdut 100% din culturile de porumb, alţii au pierdut 70”, a spus fermierul arădean.

Directorul Direcţiei pentru Agricultură Arad, Ioan Martin, a declarat, pentru Agerpres, că instituţia va urmări cu atenţie rezultatele fermierilor care testează cultura de sorg. „Această plantă se cultivă pentru prima dată în judeţul nostru şi poate fi cu adevărat o alternativă viabilă pentru fermierii din zonele secetoase. Deocamdată sunt suprafeţe mici pe care se testează şi noi vom urmări cu mare atenţie rezultatele acestor fermieri”, a spus Martin.

Tot în Nădlac, unii fermieri au ales să renunţe la porumb pentru a împăduri suprafeţe de teren care altădată erau foarte fertile. Unul dintre aceştia va planta stejari şi frasin pe 40 de hectare. În zona Nădlac nu există sisteme de irigaţii, iar în judeţul Arad doar aproximativ 8.000 de hectare din suprafaţa arabilă de 350.000 de hectare pot fi irigate, cu ajutorul celor două staţii de pompare situate la Semlac şi Păuliş.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News