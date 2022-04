Cu cine s-a împrietenit Roxana Ciuhulescu la Survivor România

Roxana Ciuhulescu a fost faimoasa eliminată de la Survivor, din cauza problemelor medicale. Aceasta s-a accidentat foarte tare la genunchi, motiv pentru care medicii i-au interzis să mai intre pe traseu. Despre ce a însemnat competiția Survivor pentru ea, dar și despre problemele de sănătate pe care le are în prezent a vorbit chiar Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate pentru Spectacola.

"La Survivor, am slăbit 7 kilograme. La întoarcere, organismul meu s-a „răzbunat” și a cerut mai mult decât trebuia. În două săptămâni, am pus 9 kg. Mă panicasem puțin și am sunat un nutriționist care m-a liniștit, mi-a zis că totul pleacă de la „mansardă”. Cu puțin autocontrol, dar și cu sport, am dat jos kilogramele acumulate.", a declarat Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate pentru Spectacola.

"Genunchiul este în recuperări"

Vedeta nu a scăpat încă de problemele de sănătate care au eliminat-o din competiție, însă este puternică și spune că orice sportiv întâmpină, la un moment dat, asemenea probleme.

"Genunchiul este în recuperări. M-am apucat de sport, atât cât pot să fac și prin susținere,încerc să evit cât mai mult o eventuală operație. Am rupturi de ligamente și meniscuri. Asta este o problemă des întâlnită la foști sportivi de performanță, mai ales pentru cei care au trecut deja prin intervenții chirurgicale. Nu mă sperie treaba asta. Ce nu te doboară, te face mai puternic.", ne-a mai dezvăluit ea.

Ce a însemnat competiția Survivor pentru Roxana Ciuhulescu

"Survivor a fost o experiență grozavă din care am învățat multe lucruri. Mă bucur că am acceptat să merg acolo, altfel, probabil, m-aș fi întrebat toată viața cum ar fi fost dacă....Survivor este o lecție cu adevărat despre supraviețuire. Toată lumea crede că în spatele filmărilor este o regie. Greșit, nu, este 100% real! Dacă nu ești pregătit din toate punctele de vedere, n-ai cum să reziști. Doar cei mai buni rămân până la final. Însă, este o experiență care merită trăită, din punctul meu de vedere.", a mai spus ea.

CITEŞTE MAI MULTE PE SPECTACOLA.RO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News