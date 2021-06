"Vreau să îmi daţi voie să vă citesc o scrisoare. Au venit foarte multe scrisori la noi, de mulţumire. Este o scrisoare pe care au citit-o oamenii din loja numită Meşterul Manole de la mama lui Tudor, un copil cu o stare de sănătate precară, care necesită un tratament de lungă durată. Scrisoarea spune aşa:

'Dragi oameni minunaţi ai Asociaţiei Meşterul Manole. Se spune că Dumnezeu nu îţi dă mai mult decât poţi duce. Personal, negam această afirmaţie, simţindu-mă de multe ori copleşită de griji şi durere. Se întâmplă foarte des să îmi spun în gând că gata, de luna viitoare chiar nu o să mai putem continua terapiile. Nu putem să visăm să facem tot protocolul cu cele patru operaţii cu celule stem din Viena. Atunci Dumnezeu îmi arată îngerii păzitori ai lui Tudor.

Acum, când mă regăseam în scenariul de mai sus, am primit un telefon de la B.B, care îmi spune că voi primi o donaţie. Azi, îngerul lui Tudor se numeşte Meşterul Manole. A fost un real şoc, deoarece sunt extrem de rare astfel de telefoane, iar în momentul în care am auzit cuantumul donaţiei, la propriu am rămas fără cuvinte. Datorită vouă, Tudor, timp de şase săptămâni, are acoperite toate terapiile. Cuvintele sunt atât de neputincioase şi simt că nu mă ajută acum să îmi pot exprima recunoştinţa faţă de toţi Meşterii Manole. Prin urmare pot doar să vă mulţumesc din tot sufletul meu de mamă pentru faptul că ne-aţi redat speranţa şi putem continua să luptăm alături de piticul nostru'.

Cred că e suficient, nu?", a declarat Radu Bălănescu la DC NEWS TV.

"Oamenii nu îşi doresc publicitate, dar cred că este important să se vadă cu ce ne-am ocupat noi în pandemie, chiar dacă au fost şi o serie de tulburări de la cetăţeni care au fost excluşi din Marea Lojă. Lucrurile sunt clare, normale! Aceste lucruri nu au clintit şi nici nu aveau cum să clintească Marea Lojă", a mai declarat acesta.