Cu cât va crește salariul mediu net în acest an / Foto: Pixabay, de Nattanan Kanchanaprat

Află în articol cu cât va crește salariul mediu net în acest an, potrivit cifrelor anunțate de Comisia Naţională de Prognoză.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estimează pentru acest an o creştere a câştigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 de lei, scrie Ziarul de Iași, citând digi24.

Prognoza este în creștere faţă de cea din primăvară, când CNSP estima un avans de 10,8%, respectiv un câştig salarial net de 3.822 de lei. Conform prognozei de vară 2022, câştigul salarial mediu net va creşte anul viitor cu 10,6%, la 4.246 lei, în 2024 cu 9,3%, la 4.641 lei, iar în 2025 cu 8%, la 5.010 lei. În prognoza anterioară, CNSP estimase pentru 2023 un câştig mediu net de 4.176 lei (plus 9,3%), pentru 2024 de 4.507 lei (plus 7,9%) şi în 2025 de 4.837 lei (plus 7,3%). În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu brut lunar, acesta se va majora în 2022 cu 10,4%, la 6.157 lei, în 2023 cu 10,1%, la 6.780 lei, în 2024 cu 8,9%, la 7.385 lei şi în 2025 cu 7,7%, la 7.950 lei.

Salariile bugetarilor, uriașe față de cele din privat. Chirieac - Oprea (PSD), schimb de replici în direct: Ce Dumnezeu? Nu ne băgăm degetul în ochi aşa

Analistul politic Bogdan Chirieac şi senatorul Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD, au avut un schimb aprins de replici pe tema discrepanţelor dintre veniturile de stat şi cele de la privat.

"Eu semnalez că diferenţa dintre salariile la stat şi salariile la privat a ajuns atât de mare încât poate provoca nu numai tensiuni sociale, dar poate deveni o frână importantă în dezvoltarea economică a ţării. DIferenţele dintre veniturile celor angajaţi în sectorul de stat, şi nu mă refer aici la poliţişti, medici, ci la administraţie pur şi simplu, şi mediul privat, au ajuns la un nivel critic. Nu spun, Doamne fereşte, să se micşoreze salariile la stat. Ci întreb ce face Guvernul, că e la putere, pentru a ajuta privaţii să crească salariile. Deocamdată i-a cocoşat cu noi taxe şi impozite. Asta s-a întâmplat de la 1 august. Se pregătesc noi taxe şi impozite de la 1 ianuarie. Deci iei de la privaţi ca să îngreunezi şi mai mult costurile cu aparatul de stat. Deci cineva trebuie să le atragă atenţia, diferenţele sunt uriaşe, neverosimile", a precizat Bogdan Chirieac la România TV.

"Dincolo de asta, dle Chirieac, pentru că de asta vreau să ştiu ce urmează, avem inflaţie 15%, avem probleme din mai multe puncte de vedere, vreau să merg şi la zona politică. Dle Oprea, vorbea dl Chirieac despre aceste diferenţe, şi iată că avem o primă categorie care iese să protesteze în stradă", a intervenit Dragoş Bistriceanu, moderatorul emisiunii.

"Aş vrea să spun, în primul rând, că dreptul de a protesta este un drept care aparţine democraţiei. Din această perspectivă, este dreptul fiecărui cetăţean din România să se exprime. Sigur, cu excepţiile din lege. Pe de altă parte, este în discuţie acum în Guvern şi în coaliţie acea mărire de salarii în sectorul bugetar, care nu este aşa mare cum s-a spus, că ar creşte cu peste jumătate. Sunt cazuri punctuale, doar unde se lucrează cu fonduri din PNRR. Dar majoritatea bugetarilor, care nu au primit până acum diferenţa în conformitate cu legea, vor primi acel sfert între partea pe care o aveau de primit până în 2022 şi ce au azi ca salariu. Să ştiţi că din punct de vedere al salariilor, şi m-am uitat la diverse categorii socio-profesionale, diferenţa la salariu între bugetari şi privaţi pe ce apare la INS nu este atât de mare, nu e acel 30% de care se vorbeşte", a replicat Radu Oprea, purtător de cuvânt al PSD. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News