Salariile bugetarilor, uriașe față de cele din privat. Chirieac - Oprea (PSD), schimb de replici în direct: Ce Dumnezeu? Nu ne băgăm degetul în ochi aşa

"Eu semnalez că diferenţa dintre salariile la stat şi salariile la privat a ajuns atât de mare încât poate provoca nu numai tensiuni sociale, dar poate deveni o frână importantă în dezvoltarea economică a ţării. DIferenţele dintre veniturile celor angajaţi în sectorul de stat, şi nu mă refer aici la poliţişti, medici, ci la administraţie pur şi simplu, şi mediul privat, au ajuns la un nivel critic. Nu spun, Doamne fereşte, să se micşoreze salariile la stat. Ci întreb ce face Guvernul, că e la putere, pentru a ajuta privaţii să crească salariile. Deocamdată i-a cocoşat cu noi taxe şi impozite. Asta s-a întâmplat de la 1 august. Se pregătesc noi taxe şi impozite de la 1 ianuarie. Deci iei de la privaţi ca să îngreunezi şi mai mult costurile cu aparatul de stat. Deci cineva trebuie să le atragă atenţia, diferenţele sunt uriaşe, neverosimile", a precizat Bogdan Chirieac la România TV.

Radu Oprea spune că diferenţa este doar de 2,2%, dar vorbeşte de salarii, nu de venituri

"Dincolo de asta, dle Chirieac, pentru că de asta vreau să ştiu ce urmează, avem inflaţie 15%, avem probleme din mai multe puncte de vedere, vreau să merg şi la zona politică. Dle Oprea, vorbea dl Chirieac despre aceste diferenţe, şi iată că avem o primă categorie care iese să protesteze în stradă", a intervenit Dragoş Bistriceanu, moderatorul emisiunii.

"Aş vrea să spun, în primul rând, că dreptul de a protesta este un drept care aparţine democraţiei. Din această perspectivă, este dreptul fiecărui cetăţean din România să se exprime. Sigur, cu excepţiile din lege. Pe de altă parte, este în discuţie acum în Guvern şi în coaliţie acea mărire de salarii în sectorul bugetar, care nu este aşa mare cum s-a spus, că ar creşte cu peste jumătate. Sunt cazuri punctuale, doar unde se lucrează cu fonduri din PNRR. Dar majoritatea bugetarilor, care nu au primit până acum diferenţa în conformitate cu legea, vor primi acel sfert între partea pe care o aveau de primit până în 2022 şi ce au azi ca salariu. Să ştiţi că din punct de vedere al salariilor, şi m-am uitat la diverse categorii socio-profesionale, diferenţa la salariu între bugetari şi privaţi pe ce apare la INS nu este atât de mare, nu e acel 30% de care se vorbeşte", a replicat Radu Oprea, purtător de cuvânt al PSD.

Iată în continuare dialogul celor doi.

Bogdan Chirieac: Domnule senator, ştiţi foarte bine, este de 40%.

Radu Oprea: Este 2,2%. Serios vorbesc, pe cifre.

Bogdan Chirieac. Nu vorbim despre salarii, ci despre venituri. Haideţi că avem proprietatea cuvintelor.

Radu Oprea: Asta voiam să spun, nu e diferenţă aşa mare la salarii.

Bogdan Chirieac: Deci la stat, importante sunt sporurile. Ce Dumnezeu? Nu ne băgăm degetul în ochi aşa. E o problemă serioasă. Departe de mine cu oamenii ăştia, o parte dintre ei şi muncesc. Performanţe administraţia României nu are. Avem investiţii spre zero, avem absorbţie a fondurilor europene spre zero. Dar nu despre asta e vorba.

Radu Oprea: Pot să vă dau exemplu despre un program pe care l-am gestionat, Start Up Nation. A fost plătit integral, nu cu multe persoane. Ar fi trebuit să fie 25 în fiecare agenţie regională şi erau doar 13-14. Şi să ştiţi că salariul nu trece de 2500 lei la niciunul dintre ei şi au muncit şi sâmbăta şi duminica.

Bogdan Chirieac: A schimbat România, fără îndoială. Exact aşa se munceşte şi în mediul privat. Şi eu, şi domnul Bistriceanu, şi toată echipa, că e vorba de 100 de oameni ca să ne vedem la tv acum, muncim şi sâmbăta, şi duminica, şi în vacanţe, şi de Paşte, etc. Dar e vorba de venituri. Şi aici e o problemă reală pe care cumva statul român trebuie să o rezolve. A ajuns o discrepanţă mult prea mare, credeţi-ne, între veniturile la stat, ale administraţiei de stat, şi mediul privat. Nu coborâţi veniturile la stat, că scade consumul, găsiţi greu oameni, şi aşa mai departe. Dar ajutaţi mediul privat să crească salariile. Ori dvs ne-aţi pus noi taxe şi impozite, plus că zero fonduri europene. Eu nu ştiu unde să aplic, dacă aş vrea să aplic. Nu sunt ghidurile gata nici pe PNRR, nici pe fonduri europene. Investiţii nu se fac ca să crească bunăstarea...

Ar trebui să admitem că nu ar fi Grindeanu la Transporturi şi ar veni un ministru. Vine unul, face o autostradă, pe autostrada aia se bagă bani, creşte economia, creşte nivelul de trai şi avem mai multă publicitate. Cu toţii câştigăm după autostrada aia.

Radu Oprea: Ştiţi, ca şi mine, că sunt deja semnate contractele, şi pe cea care trece Carpaţii, şi pe autostrada Moldovei.

Bogdan Chirieac: Aoleu, lăsaţi-mă. Sunt semnate de Băsescu din 1997 şi nu s-a făcut un metru, zău.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News