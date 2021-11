Cseke Attila: Peste 50% dintre experții tehnici din România au peste 70 de ani

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) va organiza sesiunea de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, în perioada 18–21 decembrie 2021.

Examenele vor avea loc în București și în centrele regionale de examinare din Brașov, Cluj, Constanța, Iași și Timișoara.

„Nevoia organizării examenului de atestare tehnico-profesională vine în contextul în care, din totalul de experți tehnici, atestați în prezent, peste 50% au peste 70 de ani. În plus, în acest moment, în 24 de județe din țară nu există niciun expert specializat pe securitatea la incendiu și sunt foarte puțin experți în securitatea clădirilor la cutremur. De altfel, am modificat procedura de concurs, astfel că examenul se va desfășura exclusiv în scris, sub formă de test-grilă, păstrând confidențialitatea candidaților”, a spus, potrivit Mediafax, Cseke Attila.

În ceea ce privește securitatea la incendiu, sunt atestați 47 de experți tehnici cu drept de practică valabil, a explicat acesta.

Potrivit autorităților, candidații trebuie să aibă experiență profesională, iar lucrările lor vor fi evaluate de alte comisii decât cele care vor organiza concursul. Aceste comisii vor fi alcătuite, pe lângă experții și verificatorii atestați în prezent, din specialiști în domeniu și profesori universitari.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI:

Mircea Badea, despre certificatul verde: Un vaccinat și un nevaccinat nu sunt în situații identice, așadar nu e discriminare

Tribunalul București a anulat toate dispozițiile din Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență nr. 61/02.10.2021 prin care se condiționa participarea bucureștenilor de certificatul verde la diverse activități.

Una dintre restricțiile CNSU prevedea că bucureștenii care nu aveau certificat verde să nu participe la diverse activități. Potrivit Curții de Apel București, aceste interdicții încalcă flagrant Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și Constituția României.

Cum arată decizia Trbunalului București

”(…) Anulează în parte art. 4, art. 5 al. 2, art. 6, art. 7 al. 1 și 2 și art. 9 din Hotărârea CMBSU nr. 61/02.10.2021 în limita sintagmei „Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15- a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Co V-2”.

Anulează în parte art. 10, art. 11, art. 12 al. 2, art. 15, art. 16 al. 1, art. 19, art. 20 al. 1, art. 21 al. 1, art. 22 și art. 23 din Hotărârea CMBSU nr. 61/02.10.2021 în limita sintagmei „Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15- a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Co V-2”.

Anulează în parte art. 16 al. 3 din Hotărârea CMBSU nr. 61/02.10.2021 în limita sintagmei „Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15- a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Co V-2”.

(…) Cu recurs care se depune la Tribunalul București – Secția a II a Contencios Administrativ și Fiscal în termen de 15 zile de la comunicare.”

Sentința Tribunalului București nu este definitivă. Aceasta este supusă recursului.

Mircea Badea, reacție

”Nu susțin certificatul verde. Cuvântul discriminare, din punct de vedere juridic, nu are ce să caute în această speță pentru că nu este vorba de persoane aflate în aceeași situație, ci de persoane aflate în situații diferite. Adică o persoană A ALES să se vaccineze, o persoană A ALES să nu se vaccineze. Sunt în situații diferite. Discriminarea este atunci când se diferențează între persoane aflate în situații identice. Un vaccinat și un nevaccinat nu sunt în situații identice”, a explicat Mircea Badea, la Antena 3, după ce Mihai Gâdea anunțase decizia Tribunalului București.