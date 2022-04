Cristina Ciobănașu, din nou singură? I-a spus Adio lui Alex Mureşan?

De ceva vreme, mai exact din momentul în care fostul partener de viață și-a anunțat relația cu Oana Moşneagu, colega lor de platou, Cristina nu a mai fost la fel de activă pe site-urile de socializare. Şi-a anunțat fanii că trece printr-o perioadă mai grea din viața ei dar că va veni cu noi vești într-un Q&A. Evident, internauții s-au gândit, instant, la o posibilă despărţire de actualul iubit. ”Nu am mai vorbit demult pe stories, îmi pare rău. Nu am avut o perioadă extraordinară în ultima vreme, dar sunt mai bine (…) Voiam să văd ce faceți voi, să vă spun că sunt în continuare aici chiar dacă nu am mai postat atât de mult. Voi face curând un Q&A, să mai discutăm una alta, să vă dau veștile bune și cele mai puțin bune și cam atât”, a spus ea pe Instagram. Cu toate acestea, lui Vlad Gherman pare că îi merge din plin. Acesta pare că și-a găsit sufletul pereche și pare foarte fericit lângă Oana Moşneagu, colega lui de pe platoul de filmare al serialului „Adela”, cu care postează poze și filmulețe non-stop pe platformele sociale.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea showbiz-ului românesc timp de nouă ani. S-au iubit, chiar s-au logodit, au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă au decis să își spună ”adio” atunci când nimeni nu se aștepta. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, s-au mutat împreună și păreau să fie mai fericiți ca niciodată, însă după nouă ani au dat de înțeles că nu se mai înțeleg și că le-ar fi mai bine amândurora dacă ar continua pe drumuri separate. Vlad a suferit cumplit și a sperat mult timp la o împăcare, însă Cristina s-a afișat foarte repede cu un nou iubit. Mai nou, fanii actriței cred că cei doi s-ar fi despărţit şi au comentat la postarea ei cu mesaje care dau de înţeles asta. Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan s-au îndrăgostit unul de celălalt la scurt timp după despărțirea de Vlad Gherman. Cei doi au dorit, inițial, să se iubească departe de ochii curioșilor, însă au recunoscut ulterior că formează un cuplu și au dat frâu liber sentimentelor și pe rețelele de socializare, iar fanii au luat cu asalt de fiecare dată secțiunea de comentarii.

