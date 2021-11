Cristian Diaconescu, PMP, a dezmințit o așa-zisă informație în legătură cu împărțirea funcțiilor în noul Guvern

”Am aflat ca circula o informatie falsa, conform careia, eu impreuna cu o serie de colegi din PMP am fi primit promisiuni privind ocuparea unor functii in Guvern (care Guvern, nu se stie?). Stirea este 100% falsa”, a transmis Cristian Diaconescu, președintele PMP, pe Facebook.

VEZI ȘI: Bulai: „PMP, curtat de multe structuri”. Are un atu foarte important

Sociologul Alfred Bulai a vorbit despre PMP în contextul actulelor frământări de pe scena politică.

Alfred Bulai a vorbit, la DC News, despre Partidul Mişcarea Populară, subliniind faptul că formaţiunea - deşi nu a intrat în Parlament după ultimele alegeri - are o structură bine conturată în teritoriu, cu primari, viceprimari, consilieri locali.

"PMP-ul ca partid, astăzi, e curtat de multe structuri: e curtat de Orban – nu uitaţi că Orban e un personaj important, cu credibilitate, dar care nu are de fapt partid, nu are structuri, nu are nimic. În schimb, PMP-ul are structuri aproape peste tot în ţară. Are şi consilieri, are o forţă şi sigur că e curtat de toată lumea. (…) PMP îl are acum în frunte pe Cristian Diaconescu. E un politician mult peste partid, el ca personaj este cu totul altceva decât ce au avut ei pe acolo.

Nu spunem Băsescu, el a expirat, slavă Domnului s-a dat la o parte. Dacă se dă total la o parte, adică nu mai vrea să reprezinte PMP pe ici pe colo domnul Băsescu, atunci va fi mai permisiv accesul altora în relaţia cu PMP. Mulţi au avut o problemă că era Traian Băsescu, l-au înjurat şi, ca să fim sinceri, nici nu mai era locomotivă pentru partid, era inutil, era un cost inutil", a spus Alfred Bulai la emisiunea "Nod în papură", de la DC News.

VEZI ȘI: Ioana Constantin, mesaj clar împotriva AUR: Cu extremiştii, niciodată la aceeaşi masă

Ioana Constantin, PMP, a transmis un mesaj clar împotriva AUR şi a anunţat că nu vor exista niciodată alianţe între partidul din care face parte şi cel condus de George Simion.

"Niciodată cu Rusia, niciodată aur rusesc, niciodată cu extremiștii.

Aleargă George Simion și băieții care au creat aurul ăsta fake să spele imaginea acestui partid pro-rus, anti-european și anti-NATO. De altfel, dl Dâncu de la PSD ne povestea acum câteva luni că trebuie ajutați amicii lui Simion să devină frecventabili. Nimic pro Rusia nu e frecventabil. Nimic promovat de Sputnik nu e frecventabil. Așa că facțiunile din cele mai mari partide ale României care îl țin pe băiatul ăsta pe pista de alergare acționează contra României.

Sunt sigură că sunt mulți oameni de bună credință acolo, oameni care nu știu că au girat un partid pro-Rusia cum România nu a avut niciodată în acești 30 de ani, oameni care nu au știut că fermele de trolli de pe Facebook au ros din adevăr și au vomitat propagandă tradusă de pe site-urile rusești.

Anarhia nu înseamnă patriotism, să te tăvălești pe la graniță nu înseamnă că îți iubești țara. Interdicția lui Simion de a intra în Basarabia n-a fost ridicată nici de conducerea pro-europeană. Asta arată cine e de fapt Simion și cine e partiduletul acesta de laborator pe care îl conduce. Un partid care a avut tupeul să propună un premier admirator al lui Putin - Călin Georgescu.

Cu extremiștii, niciodată la aceeași masă! Cu Rusia, niciodată la aceeași masă!", a scris Ioana Constantin pe Facebook.