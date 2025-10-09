€ 5.0953
Data actualizării: 12:40 09 Oct 2025 | Data publicării: 11:09 09 Oct 2025

Creșteri record la prețurile locuințelor în Europa: Doi vecini ai României printre fruntași. Evoluții neașteptate pe cinci ani
Autor: Tiberiu Vasile

Prețurile locuințelor din Europa continuă să crească, cu avansuri spectaculoase, în timp ce România înregistrează evoluții mai moderate.

În perioada aprilie-iunie 2025, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au continuat să crească, marcând cel de-al șaptelea avans anual consecutiv, potrivit publicațiilor europene. Cele mai accentuate majorări s-au înregistrat în țări precum Portugalia și Bulgaria, în timp ce Finlanda a fost singura țară cu scădere nominală a costurilor.

La nivel nominal, toate statele membre, cu excepția Finlandei, au raportat creșteri. După ajustarea cu inflația, 21 dintre cele 26 de țări au consemnat totuși majorări ale prețurilor locuințelor. În șapte dintre aceste țări, creșterea a depășit 10%: Portugalia (+17,1%), Bulgaria (+15,5%) și Ungaria (+15,1%) au condus clasamentul, urmate de Croația (13,2%), Spania (12,8%), Slovacia (11,3%) și Cehia (10,5%). În schimb, Finlanda a înregistrat o scădere de 1,3%, iar Franța (0,5%), Suedia (0,7%) și Cipru (1%) au avut evoluții aproape stagnante. România a raportat o creștere mai modestă de 4,7%, Germania +3,2%, iar Italia +3,9%.

Avansul mediu al prețurilor după corecția cu inflația

După corecția cu inflația, avansul mediu al prețurilor la locuințe în UE a fost de 2,8%. Portugalia (14,3%) și Bulgaria (14,1%) rămân în topul creșterilor reale, urmate de Ungaria și Spania (+9,2% fiecare) și Croația (8,9%). Potrivit experților, creșterea accentuată din Portugalia a fost "determinată de cererea puternică din străinătate, în special din partea nomazilor digitali și a expaților care se mută în cadrul programelor de stimulare fiscală și de rezidență, combinată cu o penurie persistentă de locuințe”.

În Bulgaria, factorii principali au fost creșterea economică, facilitățile pentru credite ipotecare și optimismul legat de eventuală aderare la zona euro. În România, ajustarea cu inflația a dus la o scădere de 1,2% a prețurilor locuințelor, alături de Finlanda (-2,6%), Suedia (-1,7%), Franța (-0,1%) și Austria (-0,3%). Creșteri modeste în termeni reali au fost înregistrate în Italia (+1,8%) și Germania (+0,7%).

Evoluția pieței imobiliare pe cinci ani

Pe termen lung, între trimestrul doi din 2020 și trimestrul doi din 2025, cea mai spectaculoasă evoluție s-a înregistrat în Portugalia, unde prețurile reale au urcat cu 40,6%. Creșteri semnificative, în cei cinci ani, dar sub 30%, s-au consemnat în Croația (29,9%), Ungaria (29,4%), Lituania (28,8%), Bulgaria (25,1%), Estonia (22,5%) și Slovenia (20,3%). În aceeași perioadă, Finlanda a consemnat cea mai mare scădere reală (-18%), urmată de România (-13,7%) și Suedia (-10%).

Experții punctează că pandemia a accelerat tendința de relocare a angajaților și antreprenorilor care lucrează remote, iar regimul fiscal portughez pentru rezidenții neobișnuiți a contribuit la popularitatea țării. De asemenea, s-a remarcat o cerere crescută pentru zonele rurale mai liniștite din Alentejo, atât din partea investitorilor, cât și a familiilor, potrivit Euronews.com.

