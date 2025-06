Creșterea TVA, calea către recesiune. Dumitru Costin (BNS) explică de ce Nicușor Dan nu poate acționa ca Traian Băsescu / video

Într-un interviu exclusiv la DC News, la emisiunea Ce Se Întâmplă, Dumitru Costin, președintele BNS, a fost întrebat de jurnalistul Răzvan Dumitrescu de creșterea TVA în următoarea perioadă, ținând cont de situația economică dificilă în care se află România și de deficitul bugetar care se apropie de 10%.

„Avem date și cifre - a spus-o și președintele Nicușor Dan - că România se află pe buza prăpastiei, în sensul în care, în ultima perioadă de timp avem, cel puțin pe primul trimestru din 2025, o scădere cu 4,2% a producției industriale, ne-a crescut rata șomajului, economia, din creșterea pe care o avea anul trecut, a avut o creștere discretă de doar 0,8%, a frânat deja, iar acum, pe primul trimestru, avem doar 0,2%, cu risc de depreciere.

Asta înseamnă că dacă se vine acum cu niște măsuri de acest gen, precum creșterea TVA, intrăm în recesiune. Suntem pe buza prăpastiei și trebuie să alegem cu grijă măsurile“, a spus Dumitru Costin.

Dumitru Costin: 600.000 de contracte în care angajații primesc venit net sub valoarea salariului minim

Întrebat despre creșterea altor taxe și impozite pentru români, președintele Blocului Național Sindical a dat mai multe exemple de colectări deficitare pe care Statul Român le are și care nu au putut fi explicate de autorități.

„Alte taxe în afară de TVA?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu, sugerând creștere impozitelor pe venit pentru companii.

„Apropo de chestiunea asta, avem o suprataxare a muncii, 37% din total venituri ale bugetului consolidat vin din contribuții sociale. Media europeană e 31%.

În schimb, media europeană la impozitele directe e 34,1%, în timp ce România are doar 22,8%. Pe zona impozitelor directe avem impozitele pe profit și impozitele pe salarii și venit. Ceea ce colectăm din contribuții sociale este de 5,27 de ori mai mare decât suma totală a încasărilor din impozitul pe profit.

Acest lucru nu prea se mai întâmplă prin alte locuri, pentru că noi am avut grijă să suprataxăm munca. Avem de asemenea, suma colectată din contribuții sociale, de 3,86 ori mai mare decât impozitele pe salarii și pe venit. Aici este o altă problemă, aceea că în momentul de față avem o multitudine de substitute de contracte de muncă ce au un tratament fiscal mai favorabil, în care există opțiuni. Am descoperit cifre de ordinul sutelor de mii, peste 600.000, de contracte individuale de muncă, în care respectivii primesc un venit net sub valoarea venitului net al salariului minim pe economie. Și noi ne întrebăm cum e posibil, pentru că am ridicat această problemă din decembrie anul trecut, dar nimeni nu vrea să dea un răspuns. Vorbesc de contracte full time. Sunt 600.000.

De asemenea, am descoperit recent că avem peste 400.000 de PFA-uri care, la cifra de afaceri pe care au dezvoltat-o, au trebuit să plătească contribuții la asigurări de sănătate și nu plătesc. Peste 400.000. Mai există pentru că li se permite. O altă problemă o reprezintă Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate“, a explicat Dumitru Costin.

De ce Nicușor Dan nu este în situația lui Traian Băsescu

Dumitru Costin a avut discuții cu liderii USR și PSD zilele trecute, discuții din care a înțeles că nu va exista o coaliție și un guvern funcțional până ce nu va fi agreat un program de guvernare.

„Ceva vor face, iar de regulă pot să facă ce a făcut Traian Băsescu și anume să iasă el (n.r. Nicușor Dan) și nu premierul și a tăiat salariile cu 25% și a crescut și TVA-ul“, a completat Răzvan Dumitrescu.

„Putem să ajungem într-o astfel de soluție, însă pentru astfel de soluții, oricât ai vorbi de la Cotroceni, vorbești singur, pentru că ai nevoie de un Guvern. Din discuțiile purtate cu cei de la PSD și cei de la USR, am înțeles de la PSD că, spre deosebire de alte dăți, mai întâi acum se stabilește programul de guvernare, măsurile care trebuie luate și abia apoi se face Guvernul. Sorin Grindeanu a spus că dacă nu se va ajunge la niște soluții coerente în ceea ce privește reformele, PSD nu se va băga în actul de guvernare. Asta va însemna o vulnerabilitate uriașă pentru posibile decizii“

