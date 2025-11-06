€ 5.0851
Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 09:00 06 Noi 2025

Corneliu Ștefan, la întâlnirea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia
Autor: Crişan Andreescu

Stefan
 

Ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a arătat, încă o dată, că modernizarea începe cunoscând prioritățile fiecărei localități în parte, a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

În cadrul întâlnirii de la Alexandria, am discutat despre proiecte, finanțări și termene, punând accent pe investițiile în educație, infrastructură sigură și servicii medicale de calitate.

Am subliniat faptul că aceste obiective trebuie să rămână baza tuturor acțiunilor noastre și că o bună cooperare între autoritățile regionale și locale reprezintă calea sigură spre rezultate concrete pentru viitor.

De asemenea, am analizat toate oportunitățile de finanțare, pentru a sprijini proiectele pe care administrațiile locale le vor implementa în perioada următoare.

Prin colaborare continuă și implicare comună, Regiunea Sud-Muntenia crește pas cu pas. Lucrăm împreună și dezvoltăm localitățile noastre!, a mai prcizat Corneliu Ștefan.

