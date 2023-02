Corina Crețu a învins cancerul și se implică masiv în lupta împotriva bolii. „Simt că Dumnezeu m-a luat de mână și m-a salvat”. Cifre dezastruoase pentru România

Corina Crețu spune că „Dumnezeu a luat-o de mână” și a salvat-o, explicând că printr-o întâmplare neașteptată a avut norocul să facă un control și a avut șansa să îi fie depistat cancerul la timp.

Europarlamentarul român a mai precizat, în cadrul unui interviu acordat Antena 3 CNN, că se va implica pentru ca femeile din România să efectueze controale preventive periodice, acestea controale fiind de multe ori ieftine. Totuși, din păcate, în mod tragic, cele mai multe femei din România ajung la spital abia în faza terminală a cancerului la sân.

„Anul trecut a fost un an greu pentru mine. Absolut întâmplător am aflat că am o tumoare. Din fericire era în stadiu incipient. Mi-am dat seama că noi milităm pentru ca femeile să facă screening, adică depistarea bolii în stadiul în care ea poate fi curabilă. Eu nu mă mai consider un om cu cancer, tumoarea a fost extirpată, mi s-au scos trei ganglioni.

Dar din experiența personală mi-am propus și simt nevoia să fac tot ce pot pentru ca femeile din România să pună sănătatea pe primul loc. Femeile au foarte multe probleme și duc greul familiilor iar din păcate toate studiile indică că mai puțin de 5% din femei se duc voluntar la aceste controale preventive care sunt de foarte multe ori gratuite”, a precizat Corina Crețu.

Corina Crețu: Dumnezeu m-a luat de mână

Corina Crețu

Europarlamentarul român consideră că divinitatea a avut un rol important în victoria pe care a reputat-o împotriva cancerului.

„Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că simt că parcă m-a luat de mână și m-a dus la control. Soțul meu era internat la spital la Fundeni. Mi-am propus și eu să fac analize pe care le tot prelungeam. Doamna profesor de la Fundeni mi-a spus să-mi fac un control dacă tot mergeam zilnic. Așa mi-am descoperit o tumoare incipientă. Apoi am văzut în toate clasamentele că româncele ajung abia în stadiu terminal. Doar 5% se duc la controale preventive.

Anul trecut au fost descoperite în toată Uniunea Europeană peste 140 de milioane de cazuri de cancer la sân, dar cele mai multe faze terminale, stadiul III și IV, în care nu se mai poate face nimic, sunt din păcate în România. Folosesc orice prilej pentru a trage un semnal de alarmă. M-am întâlnit și cu comisarul pentru Sănătate. Comisia are un plan ambițios, dar româncele trebuie să se mobilizeze”, a conchis Corina Crețu.

