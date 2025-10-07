€ 5.0916
Data actualizării: 17:05 07 Oct 2025 | Data publicării: 17:04 07 Oct 2025

EXCLUSIV Copac prăbușit după ani de sesizări ignorate. Primăria Sector 6 a emis avizul în ziua în care arborele a căzut
Autor: Anca Murgoci

copaci arhivă
 

Un caz revoltător scoate din nou la iveală modul în care autoritățile gestionează problemele reale de siguranță din oraș.

Un copac aflat de ani de zile în apropierea unui bloc din Sectorul 6 a devenit un pericol evident pentru locatari, însă Primăria a tergiversat luarea unei decizii până în momentul în care a fost prea târziu.

Asociația de proprietari a depus solicitări pentru obținerea avizului necesar tăierii arborelui în fiecare an începând din 2021. Cereri au fost înregistrate și în 2022, 2023 și 2024, iar în 2025 au fost trimise cel puțin cinci solicitări pentru același scop. Toate aceste apeluri au rămas fără un răspuns concret.

Abia pe 17 iulie 2025, între orele 10:00 și 11:00, Primăria a transmis prin e-mail Asociației că a emis un aviz. Numai că documentul nu permitea tăierea completă a copacului, ci doar o toaletare parțială (de la jumătate în sus). Șocant este faptul că avizul a fost emis în baza unei sesizări vechi, din 2022, când arborele era încă verde și nu prezenta același grad de risc. Sesizările mai recente, depuse chiar în 2025, nu au fost luate în considerare.

Câteva ore mai târziu, după prânz, copacul s-a prăbușit. Arborele a produs pagube materiale, dar, din fericire, nu au fost victime. Locatarii vorbesc însă despre un pericol real: „Putea să cadă peste mașini pline cu copii, peste trecători, peste oricine. De data asta am scăpat doar cu pagube. Dar data viitoare?”, întreabă revoltați oamenii.

Și mai stupefiant este faptul că, după ce Asociația a transmis Primăriei Sector 6 că arborele deja căzuse, instituția a emis un nou aviz, tot cu data de 17.07.2025, care permitea tăierea totală a copacului. Un aviz fără sens, emis după incident, când paguba fusese deja produsă.

Situația ridică probleme grave:

De ce ignoră Primăria sesizările repetate ale cetățenilor?

Cum se explică faptul că abia după ani de solicitări a fost emis un aviz și acela parțial?

De ce s-a lucrat pe baza unei sesizări vechi, și nu pe documentele actuale care arătau clar starea critică a copacului?

 

Pentru locatari, concluzia este clară: „Primăria a emis hârtii, dar prea târziu și prea prost. Ne puteam trezi cu o tragedie. Copacii uscați și neîngrijiți nu sunt doar o problemă estetică, sunt un pericol real, mortal”.

Cazul nu este singular: În fiecare an, copaci bătrâni sau uscați cad peste mașini, trotuare sau chiar peste oameni. Deși pericolul este cunoscut, autoritățile locale preferă să plimbe hârtii între birouri, în loc să intervină rapid.

Un aviz emis în ziua în care copacul a căzut – acesta este bilanțul nepăsării birocratice. O întâmplare care ar fi trebuit prevenită a devenit un incident ce putea degenera într-o tragedie. Și, din păcate, rămâne întrebarea: Câți copaci trebuie să mai cadă și mai ales... peste cine? Și câți oameni trebuie să sufere pentru ca autoritățile să înțeleagă că siguranța nu se tratează cu hârtii retroactive?

