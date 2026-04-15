Convorbire telefonică Bolojan-Magyar: Premierul l-a invitat pe noul lider maghiar la București

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Péter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României.

În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria. A fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei.

Prim-ministrul României a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale.

La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes în exercitarea mandatului și i-a adresat invitația de a efectua o vizită oficială la București, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Demersul de consolidare a dialogului cu noua administrație de la Budapesta nu este singular la nivelul autorităților române. În paralel cu inițiativa premierului Ilie Bolojan, ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis, la rândul său, o invitație oficială către Anita Orban, viitorul ministru de Externe al Ungariei, pentru o vizită în România. Obiectivul acestor demersuri este intensificarea dialogului bilateral și valorificarea oportunităților de cooperare dintre Romania și Ungaria, într-un context regional marcat de nevoia de coordonare și stabilitate.

